Комбатант из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Мелихов из Котовского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1769 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1768 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Виталий Мелихов из Котовского района, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

По данным издания, военнослужащий был убит 9 марта 2026 года. "Мужчина не дожил до своего 52-летия всего восемь дней - 17 марта ему исполнилось бы 52 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1769 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Котовского района стало известно 19 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 23-летний Игорь Петров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.