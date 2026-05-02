Власти отчитались о тушении пожара в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ликвидировано открытое горение на морском терминале в Туапсе, начавшееся после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе.

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, рапортовал в 09.52 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня. На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники", - говорится в публикации. "Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников тушения пожара.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем телеграм-канале сделал репост публикации оперштаба, не дополнив ее иной информацией.

Напомним, пожар, начавшийся 1 мая, стал четвертым в Туапсе за две недели. 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, 20 апреля - на нефтяном терминале в порту. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе в течение месяца привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".