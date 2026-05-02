Кавказский узел

10:30, 2 мая 2026

Власти отчитались о тушении пожара в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ликвидировано открытое горение на морском терминале в Туапсе, начавшееся после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе.

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, рапортовал в 09.52 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня. На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники", - говорится в публикации. "Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников тушения пожара.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем телеграм-канале сделал репост публикации оперштаба, не дополнив ее иной информацией.

Уборка улиц, пострадавших после пожара в Туапсе. 1 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15885 Экологи указали на риски для жителей Туапсе из-за горения нефтепродуктов

Напомним, пожар, начавшийся 1 мая, стал четвертым в Туапсе за две недели. 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, 20 апреля - на нефтяном терминале в порту. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе в течение месяца привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Автор: "Кавказский узел"

Новости
04:54, 2 мая 2026
Обвинение попросило приговорить Анну Минькову к пяти годам колонии
23:02, 1 мая 2026
Волонтеры показали в соцсетях кадры работы по очистке побережья Кубани
Уборка улиц, пострадавших после пожара в Туапсе. 1 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15885
18:15, 1 мая 2026
Экологи указали на риски для жителей Туапсе из-за горения нефтепродуктов
Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
16:25, 1 мая 2026
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе
Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба Губернатора Краснодарского края
09:21, 1 мая 2026
Четвертый за две недели пожар возник в Туапсе после атаки беспилотников
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше