Волонтеры показали в соцсетях кадры работы по очистке побережья Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры, собирающие нефть с побережья Туапсе и окрестностей, показали в соцсетях кадры своей работы и заявили об отсутствии помощи от властей. Жидкие нефтепродукты уходят под гальку и собирать их сложнее, чем густой мазут в Анапе, отметил участник работ.

Как писал "Кавказский узел", БПЛА в ночь на 1 мая атаковали территорию морпорта в Туапсе. Волонтеры, которые убирают территории на удалении от центра города, заявили, что им не хватает рук, как и помощи властей.

Волонтеры, участвующие в ликвидации последствий экологической катастрофы в Туапсе и поселках поблизости, публикуют в социальных сетях фото и видео с пятнами нефтепродуктов на берегу, испачканными в нефти птицами и тушами погибших дельфинов. По словам некоторых участников работ, волонтеры продолжают чистить берег, несмотря на ухудшение самочувствия.

“Весь город провонял дымом. На гальке и в море лужи мазута. На пляжах изможденные птицы и мертвые дельфины. Приехал замглавы поселка: “Вам что-нибудь нужно?” Да уже нет, “спасибо”... Пока не произошло общественного резонанса - не было никакой помощи, никаких предложений”, - говорится, в частности, в публикации Instagram*-паблика typicalkrd.

О каком именно поселке идет речь, автор поста не уточнила. На записи волонтеры в респираторах и защитных костюмах, испачканных мазутом, работают на берегу, эвакуируют в коробках пострадавших птиц и пакуют в пакеты мертвых дельфинов. Авторы комментариев под видео поблагодарили волонтеров и возмутились заявлениями официальных властей о “контроле” над ситуацией.

“Эта ситуация волнует только волонтеров? а где помощь со стороны государства?” - недоумевает marina_009_n. “Ну почему опять волонтеры? Ну почему опять неравнодушные люди? Нас задавили, как малый бизнес, а мы опять из последних сил помогаем тем, кто в нас нуждается!” - негодует salon_opera_.

“Это бы “все под контролем” положить у порогов тех, кто так говорит. Экологическая катастрофа, люди дышат гадостью, гибнет флора и фауна, а у нас, оказывается, все нормально”, - заметила пользователь i.l.e.n.k.a, поблагодарив волонтеров.

“Почему опять бедные волонтеры должны помогать?? Где реальная помощь? Ситуация всероссийского масштаба!” - считает ya_toma. “Сочинскому и туапсинским побережьям уже не помочь”, - полагает shprehan922.

В Telegram-канале "Маковозовы" опубликованы видео, сделанные на берегу в Туапсе. Автор канала привел комментарий волонтера по фамилии Карнаухов, который комментирует ситуацию.

“Честно показываю проблему в Туапсе. Взял лопату, копнул, показал, что на первый взгляд может быть не видно. Как нефтепродукты уходят под гальку. Показал местность - технику туда подогнать невозможно, вручную не справиться, значит нужно искать решение (...) Получается, сверху вроде бы чисто, а копни камни поглубже - там нефть”, - говорится в публикации.

“Нефть не мазут, конечно просочится вниз. Мазут хоть собрать можно”, - констатировал комментатор Л К. “Это беда, для природы очень плохо, если сказать культурно. Все эти техногенные катастрофы - беда для природы, птиц, животных и последнее к сожалению для людей”, - посетовала пользователь Telegram Елена Кулемина.

Масштабы загрязнения нефтепродуктами Черного моря в районе Туапсе после атак на местный НПЗ могут быть более значительными, чем последствия крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе для Анапы, указали ранее экологи. "В гальку, в крупные камни все эти нефтепродукты проникают гораздо глубже, и убирать их гораздо сложнее. Поэтому в данном случае, я думаю, что все будет намного дольше, чем даже в Анапе может быть", - заявил, в частности, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Пожар в результате удара БПЛА стал четвертым в Туапсе с 16 апреля Пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. Предыдущий произошел 28 апреля, - тогда из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен. В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. Во время этого пожара в городе прошел "нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Напомним, жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".