23:02, 1 мая 2026

Волонтеры показали в соцсетях кадры работы по очистке побережья Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры, собирающие нефть с побережья Туапсе и окрестностей, показали в соцсетях кадры своей работы и заявили об отсутствии помощи от властей. Жидкие нефтепродукты уходят под гальку и собирать их сложнее, чем густой мазут в Анапе, отметил участник работ.

Как писал "Кавказский узел", БПЛА в ночь на 1 мая атаковали территорию морпорта в Туапсе. Волонтеры, которые убирают территории на удалении от центра города, заявили, что им не хватает рук, как и помощи властей. 

Волонтеры, участвующие в ликвидации последствий экологической катастрофы в Туапсе и поселках поблизости, публикуют в социальных сетях фото и видео с пятнами нефтепродуктов на берегу, испачканными в нефти птицами и тушами погибших дельфинов. По словам некоторых участников работ, волонтеры продолжают чистить берег, несмотря на ухудшение самочувствия. 

“Весь город провонял дымом. На гальке и в море лужи мазута. На пляжах изможденные птицы и мертвые дельфины. Приехал замглавы поселка: “Вам что-нибудь нужно?” Да уже нет, “спасибо”... Пока не произошло общественного резонанса - не было никакой помощи, никаких предложений”, - говорится, в частности, в публикации Instagram*-паблика typicalkrd

Скриншот публикации с фотографиями из Туапсе в Instagram*О каком именно поселке идет речь, автор поста не уточнила. На записи волонтеры в респираторах и защитных костюмах, испачканных мазутом, работают на берегу, эвакуируют в коробках пострадавших птиц и пакуют в пакеты мертвых дельфинов. Авторы комментариев под видео поблагодарили волонтеров и возмутились заявлениями официальных властей о “контроле” над ситуацией.

“Эта ситуация волнует только волонтеров? а где помощь со стороны государства?” - недоумевает marina_009_n.  “Ну почему опять волонтеры? Ну почему опять неравнодушные люди? Нас задавили, как малый бизнес, а мы опять из последних сил помогаем тем, кто в нас нуждается!” - негодует salon_opera_. 

“Это бы “все под контролем” положить у порогов тех, кто так говорит. Экологическая катастрофа, люди дышат гадостью, гибнет флора и фауна, а у нас, оказывается, все нормально”, - заметила пользователь i.l.e.n.k.a, поблагодарив волонтеров. 

“Почему опять бедные волонтеры должны помогать?? Где реальная помощь? Ситуация всероссийского масштаба!” - считает ya_toma. “Сочинскому и туапсинским побережьям уже не помочь”, - полагает shprehan922

В Telegram-канале "Маковозовы" опубликованы видео, сделанные на берегу в Туапсе. Автор канала привел комментарий волонтера по фамилии Карнаухов, который комментирует ситуацию. 

“Честно показываю проблему в Туапсе. Взял лопату, копнул, показал, что на первый взгляд может быть не видно. Как нефтепродукты уходят под гальку. Показал местность - технику туда подогнать невозможно, вручную не справиться, значит нужно искать решение (...) Получается, сверху вроде бы чисто, а копни камни поглубже - там нефть”, - говорится в публикации. 

“Нефть не мазут, конечно просочится вниз. Мазут хоть собрать можно”, - констатировал комментатор Л К. “Это беда, для природы очень плохо, если сказать культурно. Все эти техногенные катастрофы - беда для природы, птиц, животных и последнее к сожалению для людей”, - посетовала пользователь Telegram Елена Кулемина.

Масштабы загрязнения нефтепродуктами Черного моря в районе Туапсе после атак на местный НПЗ могут быть более значительными, чем последствия крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе для Анапы, указали ранее экологи. "В гальку, в крупные камни все эти нефтепродукты проникают гораздо глубже, и убирать их гораздо сложнее. Поэтому в данном случае, я думаю, что все будет намного дольше, чем даже в Анапе может быть", - заявил, в частности, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Пожар в результате удара БПЛА стал четвертым в Туапсе с 16 апреля

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. Предыдущий произошел 28 апреля, - тогда из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек.  Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен.

В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. Во время этого пожара в городе прошел "нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Кадр видеообращения Евгении Третьяковой. 25 декабря 2025 г. Скриншот видео ttps://t.me/yugaru/13057
18:09 26.12.2025
Жительница Туапсе пожаловалась на проволочки с ремонтом дома после атаки БПЛА
Квартира жительницы Туапсе полностью выгорела после атаки беспилотников 25 ноября, она вынуждена жить в съемном жилье. Повреждены и соседние квартиры, однако спустя месяц по поручению властей лишь натянута пленка вместо крыши.

Напомним, жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"
02:23, 30 апреля 2026
Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву
05:30, 29 апреля 2026
Пункт временного размещения для жителей Туапсе открыт на базе гостиницы
Уборка нефтепродукта на побережье в Туапсе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15794
03:52, 29 апреля 2026
Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе
03:05, 29 апреля 2026
Активисты прокомментировали отмену выборов главы поселения на Кубани
Сцена и дым. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:16, 28 апреля 2026
Музыкальный фестиваль отменен в Сочи после атаки на Туапсе
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше