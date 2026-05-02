04:54, 2 мая 2026

Обвинение попросило приговорить Анну Минькову к пяти годам колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На суде по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой прокурор попросил приговорить ее к пяти годам лишения свободы, а защита - назначить ей наказание в виде условного срока.

Как писал "Кавказский узел", в январе силовики задержали бывшую замгубернатора Кубани Анну Минькову. Она обвинена в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ; предусматривает до 10 лет лишения свободы). 17 апреля стало известно, что обвинение дополнено статьей о легализации имущества, полученного в результате преступления. В суде Минькова признала вину.

По данным издания 93.ru, обыски у Миньковой были связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором. При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Гособвинитель запросил для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, пишет 1 мая ТАСС.

Кроме того, прокурор запросил для Миньковой штраф в 700 тысяч рублей, конфискацию и обращение в доход государства квартиры, которая была получена в результате совершения преступления.

Представитель застройщика Байзет Нехай, который был допрошен по делу Миньковой, отказался от имущественных к ней претензий после того, как она возместила ущерб за квартиру, которой незаконно владела.

Сама Минькова, по словам ее адвоката, рассчитывает на наказание, не связанное с лишением свободы. Защитник попросил рассмотреть возможность применения статьи 73 УК РФ (условное осуждение). Второй защитник добавил, что в случае принятия судом решения о назначения ей наказания в виде лишения свободы просят отсрочить до достижения ее детьми 14-летнего возраста. У Миньковой четверо детей, двое из которых несовершеннолетние.

Напомним, в феврале Генпрокуратура подала иск об обращении имущества Миньковой в доход государства. 8 апреля суд в Краснодаре удовлетворил иск, постановив изъять имущество Миньковой и ее родственников. Рыночная стоимость активов, которые обращаются в доход государства, превышает 338 миллионов рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
