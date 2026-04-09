Суд в Краснодаре национализировал активы вице-губернатора Миньковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имущество стоимостью свыше 330 миллионов рублей, зарегистрированное на бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников, обращено в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест. 13 февраля стало известно, что Генпрокуратура России подала иск об обращении имущества Миньковой в доход государства. 24 марта Прикубанский суд Краснодара постановил, что дело о конфискации имущества Анны Миньковой и аффилированных лиц должно рассматриваться в закрытом режиме.

Прикубанский районный судом Краснодара 8 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив конфисковать имущество бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой и ее родственников. Рыночная стоимость активов, которые обращаются в доход государства, составляет более 338 млн рублей.

Речь идет о 21 объекте движимого и недвижимого имущества, которые Минькова приобретала “в период замещения государственной должности” на средства, превышающие законный доход ее семьи. В списке таких приобретений Генпрокуратура ранее называла пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры, три нежилых помещения и шесть автомобилей. Ответчиками по иску, кроме самой чиновницы, выступали пять ее родственников.

“С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода Минькова приобретала и регистрировала активы на близких родственников (...) Суд пришел к выводу о том, что активы Миньковой являются продуктом ее коррупционного поведения”, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Кубани.

К началу процесса Минькова и ее родственники продали часть этой собственности на сумму свыше 90 млн рублей. Суд постановил взыскать с них эту сумму, отметив, что коррупционные активы “подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы”.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля Ленинский районный суд Краснодара конфисковал активы вице-губернатора Андрея Коробки и более 20 его доверенных лиц на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Суд также освободил арестованного чиновника от должности.