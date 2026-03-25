Суд закрыл процесс по делу об изъятии имущества Анны Миньковой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Антикоррупционное гражданское дело об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой будет рассматриваться в закрытом режиме.
Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест. 13 февраля стало известно, что иск об обращении имущества Миньковой в доход государства был подан Генпрокуратурой России.
Прикубанский районный суд Краснодара принял решение рассматривать дело об обращении в доход государства имущества Анны Миньковой и аффилированных лиц в закрытом режиме, пишет 24 марта "Коммерсант".
О закрытом заседании ходатайствовал представитель интересов Миньковой, который заявил о необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. Суд удовлетворил ходатайство.
Представитель прокуратуры оставил вопрос на рассмотрение суда, но заявил, что в деле будут использоваться документы с грифом "для служебного пользования" и сведения, содержащие банковскую тайну.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.