Суд закрыл процесс по делу об изъятии имущества Анны Миньковой

Антикоррупционное гражданское дело об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой будет рассматриваться в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест. 13 февраля стало известно, что иск об обращении имущества Миньковой в доход государства был подан Генпрокуратурой России.

Прикубанский районный суд Краснодара принял решение рассматривать дело об обращении в доход государства имущества Анны Миньковой и аффилированных лиц в закрытом режиме, пишет 24 марта "Коммерсант".

О закрытом заседании ходатайствовал представитель интересов Миньковой, который заявил о необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. Суд удовлетворил ходатайство.

Представитель прокуратуры оставил вопрос на рассмотрение суда, но заявил, что в деле будут использоваться документы с грифом "для служебного пользования" и сведения, содержащие банковскую тайну.