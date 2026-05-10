Нефтяные загрязнения обнаружены на входящем в состав Сочи пляже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе Лазаревское на пляже найдены черные пятна на протяжении примерно 200 метров. Это последствия загрязнения акватории Черного моря нефтью в апреле, отметил эколог.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры. Пятна в море от Шепси до порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находится нефтяная пленка, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир". Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На пляже в Сочи обнаружили нефтяные пятна, происхождение которых не могут объяснить местные жители.

Следы нефтепродуктов заметили на пляже в Чемитоквадже, который входит в состав Сочи. На опубликованном видео видна чёрная вязкая субстанция на камнях.



Автор ролика рассказал, что небольшие кусочки нефтепродуктов лежали на камнях на протяжении примерно 200 метров. Он не понимает, как они могли оказаться на чистом пляже, если не приплыли из моря, следует из видео, на которое обратило внимание "Агентство"*.

Автор ролика сообщил, что снял его утром 8 мая между станциями Чемитоквадже и ВВС, рядом с селом Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи.



Эколог Игорь Шкрадюк считает, что пятна похожи на нефть, а не на мазут. Он предположил, что на берег выкинуло одно из пятен, которое с апреля болтается в море. «Ветер может пригнать их к берегу. В зависимости от направления ветра нефть может попасть на берег от Геленджика до Сочи».

8 мая Telegram-канал Sky Eye опубликовал спутниковый снимок, на котором, по утверждению авторов проекта, описавших снимок, видны нефтяные пленки. "На спутниковом снимке Planet за 8 мая 2026 г, 11:20 МСК видно распространение нефтяного загрязнения на поверхности Черного моря к югу и юго-востоку от Туапсе – пленки нефтепродуктов на различном расстоянии от берега прослеживаются вплоть до траверса пос. Лазаревское", - говорится в описании снимка.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.