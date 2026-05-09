×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:31, 9 мая 2026

Пользователи Telegram сочли недостаточной уборку на удаленных от центра Туапсе пляжах

Загрязнение на пляже поселка спортлагеря Электрон. https://t.me/razlivnasvyazi/1106/331235

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры. Пятна в море от Шепси до по порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находится нефтяная пленка, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир".

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Вопросы о состоянии пляжей в различных локациях Туапсе регулярно звучат в Telegram-канале "Разлив на связи", который создан после катастрофы танкеров с мазутом в Керченском проливе, а теперь освещает и активности по уборке пляжей Туапсе.

"В Агое есть выбросы? Наверное, туда с ребенком тоже не стоит ехать" - написала Jenny.

"А в Шепси?" - спросила Анна.

"Как далеко в сторону Шепси дошли загрязнения", - поинтересовался Алексей.

"Хоть всем и хочется бронировать пораньше, но наверное ситуация может меняться везде- шторма, течения, море ещё холодное, летом неизвестно, где что будет", - констатировала Milla

Татьяна Богомолова опубликовала видео с пляжа в Шепси, где видны небольшие пятна на гальке. "Сразу за вокзалом Шепси сегодня, пятна на гальке есть, вода чистая", - написала она.

Фото с пляжа в Шепси  разместила и Дарья Нечаева, на снимках галька в одном случае густо покрыта черными пятнами, в другом -  видны небольшие пятна.

"Есть выбросы, пляж немного почистили, а что не успели, то просто засыпали сверху чистой галькой. Но есть и новые небольшие выбросы", - описала обстановку в Шепси Евгения.

Сообщили пользователи чата о выбросах и в других местах.

"Поселок спортлагеря Электрон. Побережье в пятнах мазута" , - пишет Viktoria Falman.

На приложенном к публикации фото видны крупные черные пятна.

В Telegram-канале "Мой Туапсе" опубликовано обращение к жителям Новомихайловского выйти на уборку берега. 

"Новомихайловский. Ростов и Ставрополь сегодня лопата в лопату  с нами на берегу дикого пляжа, мыс Гуавга". В тексте говорится, что приехавшие из этих городов недавно убирали берег в поселке Тюменский. "Они смогли приехать издалека. А что же мы, Новомихайловцы? Мешки тяжёлые, нам не хватает мужских рук", - отметили авторы.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пляж в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 09.05.26, https://t.me/makovozovy/59804.
18:31, 9 мая 2026
Уровень бронирования в Анапе растет на фоне снижения продаж туров в Туапсе
Акватория у Туапсе. Снимок Sentinel-2A от 06.05.25, источник "Прозрачный мир", https://t.me/twrussia/6047.
15:31, 9 мая 2026
Снимок из космоса зафиксировал пятна в акватории Туапсе
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Поселок на берегу моря и молоток судьи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 9 мая 2026
Суд изъял в пользу государства земли элитного поселка Маяк в Геленджике
00:55, 9 мая 2026
Переквалифицировано обвинение бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Сова из центра передержки в Туапсе. Фото: "Хроники Разлива" / Telegram
08 мая 2026, 21:59
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586
08 мая 2026, 18:46
Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Отсыпка пляжей песком в Анапе. 8 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15989
08 мая 2026, 14:46
Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше