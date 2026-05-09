Пользователи Telegram сочли недостаточной уборку на удаленных от центра Туапсе пляжах

Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры. Пятна в море от Шепси до по порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находится нефтяная пленка, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир".

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Вопросы о состоянии пляжей в различных локациях Туапсе регулярно звучат в Telegram-канале "Разлив на связи", который создан после катастрофы танкеров с мазутом в Керченском проливе, а теперь освещает и активности по уборке пляжей Туапсе.

"В Агое есть выбросы? Наверное, туда с ребенком тоже не стоит ехать" - написала Jenny.

"А в Шепси?" - спросила Анна.

"Как далеко в сторону Шепси дошли загрязнения", - поинтересовался Алексей.

"Хоть всем и хочется бронировать пораньше, но наверное ситуация может меняться везде- шторма, течения, море ещё холодное, летом неизвестно, где что будет", - констатировала Milla

Татьяна Богомолова опубликовала видео с пляжа в Шепси, где видны небольшие пятна на гальке. "Сразу за вокзалом Шепси сегодня, пятна на гальке есть, вода чистая", - написала она.

Фото с пляжа в Шепси разместила и Дарья Нечаева, на снимках галька в одном случае густо покрыта черными пятнами, в другом - видны небольшие пятна.

"Есть выбросы, пляж немного почистили, а что не успели, то просто засыпали сверху чистой галькой. Но есть и новые небольшие выбросы", - описала обстановку в Шепси Евгения.

Сообщили пользователи чата о выбросах и в других местах.

"Поселок спортлагеря Электрон. Побережье в пятнах мазута" , - пишет Viktoria Falman.

На приложенном к публикации фото видны крупные черные пятна.

В Telegram-канале "Мой Туапсе" опубликовано обращение к жителям Новомихайловского выйти на уборку берега.

"Новомихайловский. Ростов и Ставрополь сегодня лопата в лопату с нами на берегу дикого пляжа, мыс Гуавга". В тексте говорится, что приехавшие из этих городов недавно убирали берег в поселке Тюменский. "Они смогли приехать издалека. А что же мы, Новомихайловцы? Мешки тяжёлые, нам не хватает мужских рук", - отметили авторы.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

