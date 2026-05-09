Защита обжаловала арест Алины Джикаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд подана апелляционная жалоба на решение об аресте главреда телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой, обвиняемой в даче взятки полицейскому из Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения главному редактору "Сапы" Алине Джикаевой. По обвинению в даче взятки она отправлена в СИЗО на два месяца, до 12 июня.

Защита главного редактора телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой обжаловала решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сегодня, 9 мая, ТАСС со ссылкой на картотеку Замоскворецкого суда Москвы.

Согласно карточке дела на сайте суда, апелляционная жалоба была подана 28 апреля. Дата ее рассмотрения, по состоянию на 08.53 мск 9 мая, в карточке дела не указана.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов).

Напомним, 14 апреля в редакции телеграм-канала "Сапа" во Владикавказе прошли обыски, сотрудники были допрошены. Следком заявил, что Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

Алина Джикаева не признала себя виновной в даче взяток полицейскому, тогда как полицейский Шамсутдин Шамсутдинов согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки.

Дело Джикаевой продолжило тренд борьбы силовиков с утечками информации

В деле Алины Джикаевой нет политической подоплеки, оно стало эпизодом борьбы с утечками информации из силовых структур, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Сложно представить себе, что это преследование неугодного властям журналиста, потому что, на мой взгляд, журналист вполне себе угодный. И само обвинение уж чересчур, скажем так, к сожалению, типичное для функционирования средств массовой информации в России последних лет", - сказал, в частности, политолог и журналист Руслан Тотров.

Летом 2025 года по такому же обвинению были задержаны главный редактор телеграм-канала "База" Глеб Трифонов и несколько полицейских из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края. Следствие заявило, что Трифонов покупал оперативную информацию у силовиков. Сам он отверг обвинения.

В июне 2025 года прошли обыски в екатеринбургской редакции ИА Ura.ru в связи с передачей журналистам служебных сведений МВД. В рамках дела о превышении полномочий неустановленными полицейскими были допрошены три журналиста. Утверждалось, что в компьютерах журналистов силовики нашли сводки происшествий, составляемые полицией, на основе которых они готовили материалы. Редактора агентства Дениса Аллаярова позже задержали во второй раз, заподозрив в даче взятки полицейскому.