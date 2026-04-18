×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:33, 18 апреля 2026

Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе

Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитные организации, помогающие в том числе жительницам республик Северного Кавказа, зафиксировали увеличение числа обращений за помощью. Это, по их мнению, связано как с ухудшением ситуации в стране, так и с большей готовностью женщин бороться за свои права.

Как писал "Кавказский узел", семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

О рекордно высоком числе обращений за помощью правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов) сообщила в своем телеграм-канале 10 апреля.

"В марте нам пришло рекордное количество заявок - 47. Предыдущий максимум был в январе, когда нам пришло 38 обращений. Часть из этих заявок были экстренными, когда помощь требовалась незамедлительно. В апреле нам продолжает поступать множество обращений. Из-за большой нагрузки время ожидания ответа может быть увеличено и составить до одной недели, если обращение не носит экстренного характера. Срочные заявки будут рассматривать в экстренном порядке", - говорится в публикации.

Основанием для подобного роста числа обращений стало несколько факторов, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Кризисной группы СК SOS" Александра Мирошникова.

«Нет какой-то одной причины, которую мы могли бы назвать. Скорее речь про совокупность факторов. Это, во-первых, ухудшение ситуации в целом в стране, то есть не конкретно в регионе, а в целом в стране. Ситуация становится хуже, всё меньше людей видят для себя возможным оставаться в стране, даже уже после отъезда из республик Северного Кавказа. Это раз. Два: у других организаций сокращается помощь. За последние условные полгода очень сильно сократилось количество поддержки, которое могут оказать другие организации - не потому, что они не хотят, а потому что у них просто нет средств и ресурсов», - сказала она.

Ситуация и в регионе, и в стране для женщин становится значительно хуже

Мирошникова подчеркнула, что в эту схему, однако, не укладывается рост количества обращений от гетеросексуальных женщин. «Насколько мы знаем, в этой сфере существенных сокращений не было, ни «Кавказ без матери», ни «Марем», ни другие женские правозащитные организации не объявляли о сокращении своей работы. Тут, скорее, просто ситуация и в регионе, и в стране для женщин становится значительно хуже, и поэтому растёт количество запросов и к нам, и, мы уверены, в другие женские правозащитные организации», - заявила она.

В правозащитной организации "Марем" также отмечают рост обращений за помощью в этом году, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" координатор «Марем» Екатерина Нерозникова.

Сейчас мы практически каждый месяц получаем почти 40 обращений

"Если в прошлом году ещё можно было сказать, что наше среднее количество обращений в месяц - это 25-30, то сейчас мы практически каждый месяц получаем почти 40 обращений, а за апрель уже сейчас, к середине месяца, у нас зарегистрировано 30 обращений. То есть да, рост есть", - сказала она.

Мужчина держит руку женщины. Скриншот фото с сайта https://nso.gov.mt/crime/domestic-violence-2023/.
23:55 21.06.2025
Правозащитники назвали формальным ИИ-помощник для жертв домашнего насилия
ИИ-помощник для жертв домашнего насилия на "Госуслугах" не разбирается в региональном контексте, свойственном для республик Северного Кавказа, в частности, "убийствах чести", принуждениях к браку, и способен выполнять лишь вспомогательные функции.

При этом Нерозникова затруднилась назвать причины роста числа обращений. "Может быть, у людей стало больше информации. Может, это с чем-то другим связано, я не знаю. Но очень сомневаюсь, что это связано со скачком насилия, хотя иногда хочется так трактовать. Вообще, в целом, насколько нам известно, во многих странах насильственных преступлений становится меньше. Поэтому всё-таки в нашем случае это скорее про информированность женщин о своих правах», - сказала она.

Координатор движения «Кавказ без матери» по Чечне и Дагестану также отметила наличие роста числа обращений.

По ее мнению, на это повлияли два фактора. «Во-первых, проблемы обостряются, становится сложнее защититься. Во-вторых, люди больше информированы о ситуации, видят, что у них есть право на защиту. Но и рост известности организации тоже играет не последнюю роль», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом в правозащитной организации «Команда против пыток» (включена в реестр иностранных агентов) не наблюдают роста числа обращений в последние месяцы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель этой организации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше