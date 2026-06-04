Житель Дагестана заподозрен в клевете в отношении военнослужащих России

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Дело жителя Махачкалы о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России передано в суд. Поводом для рассмотрения судом уголовного дела стали его публикации в интернете.

Следственными органами Махачкалы завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в клевете.

По версии следствия, 10 августа 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства в городе Махачкале, используя аккаунт в одном из мессенджеров, распространил в сети Интернет заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию военнослужащих России, сообщает сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале

Согласно материалам уголовного дела, опубликованные сведения носили порочащий характер. Проведенными в ходе расследования следственными действиями и судебными экспертизами установлено, что распространенная информация не соответствовала действительности.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 128.1, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля суд в Махачкале приговорил уроженку Дагестана к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в публичном распространении ложной информации о действиях ВС РФ.