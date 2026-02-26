Уроженка Дагестана получила тюремный срок за фейки о российской армии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Махачкале приговорил уроженку Дагестана к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в публичном распространении ложной информации о действиях ВС РФ.
По версии следствия и суда, в 2022 году женщина, находясь за границей, разместила в соцсетях, включая запрещенные на территории России платформы, фейковые сведения о российской армии, выдавая их за достоверные. Кроме того, в деле фигурирует искусственное создание доказательств обвинения.
Женщина была признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, совершённое с искусственным созданием доказательств обвинения , сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Дагестана в Telegram-канале.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что в конце 2025 года Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского блогера Арслана Мирзаева (Али Чаринский) к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в распространении “фейков” про российскую армию и призывах к терроризму.
