Жительница Дербента задержана по делу о смерти ребенка
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Правоохранительные органы задержали жительницу Дагестана, в коляске которой ранее обнаружили тело ребенка.
Как писал "Кавказский узел", тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.
Правоохранительные органы задержали жительницу Дагестана, которую подозревают в убийстве собственного ребенка, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах республики.
Предварительно, 40-летняя уроженка Дагестана долгое время проживала за рубежом с мужем и ещё несколькими детьми. Но когда супруг узнал, что дочка — не от него, то выгнал жену и ребёнка, после чего им пришлось вернуться в Россию, пишет ТГ-канал 112.
