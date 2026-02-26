×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:25, 26 февраля 2026

Жительница Дербента задержана по делу о смерти ребенка

Сотрудники полиции задерживают женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранительные органы задержали жительницу Дагестана, в коляске которой ранее обнаружили тело ребенка.

Как писал "Кавказский узел", тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Правоохранительные органы задержали жительницу Дагестана, которую подозревают в убийстве собственного ребенка, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источники  в силовых структурах республики.

Предварительно, 40-летняя уроженка Дагестана долгое время проживала за рубежом с мужем и ещё несколькими детьми. Но когда супруг узнал, что дочка — не от него, то выгнал жену и ребёнка, после чего им пришлось вернуться в Россию, пишет ТГ-канал 112.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Студент у батарейного шкафа на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:33, 26 февраля 2026
Дело студента из Дагестана о теракте в Подмосковье дошло до суда
Каски военных. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:34, 26 февраля 2026
Названы имена пяти убитых на Украине военных из Дагестана
Препарат "Элевидис". Скриншот фото https://мир09.рф/novosti/blagodarya-rabote-fonda-krug-dobra-deti-poluchili-dorogostoyashhie-lekarstva/
23:45, 25 февраля 2026
Сбор на лечение мальчика из Дагестана вызван отказом в помощи по госпрограмме
Подписание контракта. Скриншот фото https://моидокументы62.рф/news/785855/?special=y
21:45, 25 февраля 2026
Юристы оценили законность отказа в отправке на СВО Зиявудину Ашикову
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:10, 25 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Отсыпка пляжа. Скриншот публикации Маковозовы / Telegram
26 февраля 2026, 02:36
Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр инагентов
25 февраля 2026, 18:10
Юлия Мельниченко провела в полиции три часа после задержания на пикете

Эмин Ибрагимов. Фото: Парвана Байрамова (VOA)
25 февраля 2026, 14:11
Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему дипломату Ибрагимову

