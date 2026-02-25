Юристы оценили законность отказа в отправке на СВО Зиявудину Ашикову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закон не обязывает заключать контракт со всеми заключенными, кто выразил желание отправиться в зону военной операции. В Дагестане избирательность в предоставлении такой возможности может носить коррупционный характер, подчеркнули юристы, комментируя сообщения о многочисленных отказах в отправке в зону СВО бывшему врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудину Ашикову.

Как писал "Кавказский узел", бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, осужденный по делу о финансировании терроризма и покушении на силовика, трижды просил отправить его в зону боев на Украине и трижды получил отказ.

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков были обвинены в финансировании терроризма и покушении на силовика. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. В сентябре 2023 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Раипа Ашикова к 14 годам колонии, а Зиявудина Ашикова - к 12 годам и шести месяцам колонии. Раип Ашиков заявлял о своей невиновности и указывал, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным чиновником. Родные Ашиковых и обвиняемого по их делу Омара Абдурашидова неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано. По версии близких Ашикова, он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка". В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

Полковник Зиявудин Ашиков на встрече с представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана, которые 19 февраля посетили СИЗО-1 в Махачкале, не жаловался на нарушение своих прав или давление, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Отчет будет отправлен на этой неделе. Но у него жалоб ни на что не было, не жаловался на нарушение прав, условия содержания, состояние здоровья и так далее, все в этом плане было нормально. Единственная жалоба, которая у него была, - это то, что его не берут на СВО", - сказал он.

При этом не ясна причина, по которой Ашиков находится в СИЗО-1, а не в колонии. "Мы, честно говоря, не вникали, но знаем, что он почти 7 лет уже сидит. Он сказал, что устал там сидеть и хочет на СВО", - отметил Хадулаев.

По его словам, судя по рассказам людей, которые находятся в СИЗО-1, довольно распространена практика, когда желающих не отпускают из-под стражи на СВО.

"Они назвали человек трех-четырех, которых также не отпускают на СВО, хотя статьи им позволяют. Им не объясняют причины отказа, просто отказ и все", - сказал Хадулаев.

Обязанности нет заключить контракт с ними, если они желают этого

Юрист Патима"т Абдулаева указала, что обязанности отпускать заключенных на СВО у СИЗО нет.

Людей даже сажают под стражу, чтобы они подписывали и контракты и шли на СВО. Если эти люди просятся, а им отказали, с юридической точки зрения, нарушений нет. Нигде в законе не закреплено, что их просьбы должны быть удовлетворены. Запросто могут отказать. Здесь обязанности нет заключить контракт с ними, если они желают этого. Принцип индивидуализации наказания закреплен в законодательстве, но, к сожалению, по одним и тем же обстоятельствам одним могут дать условный срок, другим могут дать заключение под стражу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, причины отказов скорее всего личные.

"Похоже, на них озлоблены. Скорее всего это состоятельные люди, и они, возможно, вину не признают, не сотрудничали со следствием или озлобили по каким-то причинам кого-то", - сказала она.

Юрист предположила, что основанием для отказа могут быть случаи, когда оказавшиеся под уголовным преследованием состоятельные люди уходят на СВО, но "фактически в горячей зоне не находятся, отсиживаются где-то и даже награды покупают".

В России законы и равноправие уже не действуют, так полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов объясняет отказ в отправке на СВО чиновников из Дагестана.

"Поэтому мы и наблюдаем зачастую дискриминацию органами власти прав граждан по признакам их происхождения или исходя из корыстных, коррупционных интересов определенных лиц или, как себя оправдывают некоторые чиновники, из политической целесообразности. То, что в Дагестане наблюдается градация между чиновниками и простыми гражданами, совершившими преступления, в вопросах касающихся отправки на СВО, возможно, по причине того, что представителей простого народа из Дагестана достаточно много среди участников СВО, поэтому нет необходимости направлять туда дополнительные силы, тогда как чиновники, проворовавшиеся и совершающие должностные преступления, востребованы спецслужбами, чтобы получить у них сведения о коррупционной деятельности органов власти в целом и компромата на отдельных чиновников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, за отправку в зону на СВО попавшие за решетку чиновники, обеспеченные люди должны "заплатить". По имеющимся слухам среди власть имущих, отправка на СВО чиновников, дискредитировавших себя на службе у государства, тоже требует отдельной платы. Некоторые "запятнавшие себя чиновники умудряются отправиться на СВО еще до начала уголовного преследования, - отметил он.