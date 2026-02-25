×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:44, 25 февраля 2026

Военные сбили беспилотники над Черным морем

БПЛА и ПВО.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о трех беспилотниках, сбитых ночью над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля военные сбили семь беспилотников в Краснодарском крае и один – в Ростовской области. Еще пять дронов были уничтожены над Черным и Азовским морями.

В ночь на 24 февраля 15 беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, один - в Ростовской области и один - в Адыгее. Еще 15 дронов военные уничтожили над акваторией Черного моря, девять - над акваторией Азовского моря.

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотников, в том числе три – над Черным морем, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Крыму, а также в Брянской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской и Московской областях.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 09.43 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаке дронов.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома. 

24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

