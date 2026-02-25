×

09:02, 25 февраля 2026

Суд одобрил решение о рассмотрении дела Копайгородских в Москве

Янина и Алексей Копайгородские. Кадры видео судов общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/5870, https://t.me/moscowcourts/5872 Коллаж "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд оставил в силе решение о передаче в московский суд дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, которые обвиняются в коррупции.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело Алексея Копайгородского и его жены Янины Копайгородской в Верховный суд для определения территориальной подсудности. Верховный суд определил территориальную подсудность дела, и оно было передано на рассмотрение в Мещанский суд Москвы.

В сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В августе 2025 года Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Верховный суд России признал законным решение о рассмотрении уголовного дела Алексея Копайгородского судом в Москве, сообщил РАПСИ адвокат Иван Миронов.

«Верховный суд признал принятое решение о рассмотрении дела в столице законным и оставил его в силе», - приводит его слова агентство.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

В 2025 году Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество Алексея и Янины Копайгородских и связанных с ними людей и организаций – на 1,6 миллиарда рублей. В январе суд удовлетворил иск ведомства.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше