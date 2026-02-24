×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
21:46, 24 февраля 2026

Осужденный в Грузии россиянин объявил голодовку из-за водворения в карцер

Денис Куланин. Фото: politpatimrebi.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянин Денис Куланин, осужденный на два года тюрьмы после участия в протестах в Тбилиси, пожаловался на условия содержания в карцере и объявил голодовку в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний гражданин России Денис Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели в Тбилиси и взят под стражу по обвинению в повреждении полицейской машины во время акции протеста. В суде он извинился за свои действия и признал вину. В начале июня суд приговорил его к двум годам заключения. Имя Дениса Куланина включено в список политических заключенных Грузии. 

28 марта 2025 года в Тбилиси прошла акция против действий парламентской следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей в период правления "Единого национального движения".

Письмо Дениса Куланина из Глданской тюрьмы опубликовала сегодня в соцсети блогер Натия Тохадзе. В письме от 17 февраля осужденный россиянин сообщил, что с 13 февраля проводит голодовку, протестуя против нарушения его прав. 

По словам Куланина, его водворили в карцер, лишив телефонных звонков и встреч с адвокатом. В карцере он, по состоянию на 17 февраля, десятый день подряд находился без средств гигиены, без мыла, зубной щетки и зубной пасты. 

“Держат меня в изоляторе, в котором нет свежего воздуха, на грязном матрасе даже без подушки, на полу, даже не на кровати... До администрации не докричишься, а если подходят, то всегда "Все запрещено". Я отказался лежать на грязном матрасе и лег на пол камеры, сняв с себя всю одежду. Пролежал так четыре часа, с просьбой дать мне хотя бы один звонок моему адвокату. Никто эту просьбу естественно не выполнил. Держат меня до сих пор в изоляции ото всех. На 10-ый день дали зубную щетку и зубную пасту, только после допуска моего адвоката”, - пишет Куланин. 

Заключенный утверждает, что у него возник конфликт с администрацией тюрьмы: во время обыска в его камере 8 февраля Куланин, по его словам, “вежливо попросил” не раскидывать его вещи. 

“Начали бросать кружки по камере и самое обидное – сорвали флаг Евросоюза формата А4 с двери камеры. После этого я ударил дверь ногой и потребовал вернуть его обратно. На что я получил отказ, оскорбления на грузинском, и меня силой вытянули из камеры и увели в карцер без какого-либо объяснения и документа. Не сказали сколько дней мне лежать на полу”, - рассказал заключенный. 

Куланин отметил, что с подобным обращением сталкиваются все заключенные и подобных злоупотреблений со стороны администрации “становится все больше”. 

“В данный момент 17 февраля я нахожусь на голодовке с 13 февраля, потому что меня не возвращают в камеру, нарушают права”, - написал он. 

Также сегодня Натия Тохадзе получила и опубликовала еще одно письмо от Куланина, датированное уже сегодняшней датой, 24 февраля. В нем заключенный не сообщил, продолжает ли голодовку и вернули ли его в камеру из изолятора. 

“Хочу попросить прощения у всех украинцев за свою родину, хотя знаю что мои слова никому не помогут и ничего не изменят. Простите, что наш народ допустил такое, я всем сердцем был и буду с вами”, - написал Денис Куланин в новом послании.

Автор: "Кавказский узел"

