Власти Грузии ввели ограничения на работу трудовых мигрантов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Правительство Грузии утвердило нулевые квоты на работу трудовых мигрантов курьерами, гидами и в сфере пассажироперевозок.
Правительство Грузии издало указ об утверждении порядка выдачи права на трудоустройство для трудовых мигрантов и самозанятных иностранных граждан.
Помимо того, что в указе определяется сам порядок выдачи разрешений на трудоустройство, он также вводит перечень профессий и видов трудовой деятельности, для которых устанавливаются ежегодные квоты, пишет 22 февраля "Грузия-онлайн".
Для ряда профессий и видов трудовой деятельности годовые квоты установлены на уровне 0. Это курьерские услуги, пассажироперевозки, услуги гидов. Также в указе упоминаются виды деятельности, связанные с предоставлением услуг горных, альпинистских и горнолыжных гидов, годовая квота для которых установлена в размере 200.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.