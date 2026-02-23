Власти Грузии ввели ограничения на работу трудовых мигрантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Грузии утвердило нулевые квоты на работу трудовых мигрантов курьерами, гидами и в сфере пассажироперевозок.

Правительство Грузии издало указ об утверждении порядка выдачи права на трудоустройство для трудовых мигрантов и самозанятных иностранных граждан.

Помимо того, что в указе определяется сам порядок выдачи разрешений на трудоустройство, он также вводит перечень профессий и видов трудовой деятельности, для которых устанавливаются ежегодные квоты, пишет 22 февраля "Грузия-онлайн".

Для ряда профессий и видов трудовой деятельности годовые квоты установлены на уровне 0. Это курьерские услуги, пассажироперевозки, услуги гидов. Также в указе упоминаются виды деятельности, связанные с предоставлением услуг горных, альпинистских и горнолыжных гидов, годовая квота для которых установлена в размере 200.