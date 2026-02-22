Жители Бобоквати потребовали от властей отчета о судьбе земельных участков

Участки земли, переданные для развития инвестпроектов, уже 20 лет остаются неосвоенными, заявили на акции протеста жители аджарского села Бобоквати. Они потребовали от властей объяснить ситуацию и вернуть земли, если проекты закрыты.

Как писал "Кавказский узел", жители села Бобоквати в Аджарии неоднократно проводили акции протеста из-за земельных споров с властями. Так, в ноябре 2022 года несколько десятков сельчан на акции протеста заявили, что чиновники необоснованно передали инвестору участок земли, которым они владеют еще со времен Османской империи.

Село Бобоквати является курортом, там расположена летняя президентская резиденция, указано в справке "Кавказского узла" "Батуми – жемчужина Аджарии".

Жители Бобоквати провели акцию протеста, на которой потребовали от властей "четких и понятных ответов" по поводу передачи земель и выполнения инвестиционных обязательств, сообщает "Грузия Online".

По словам участников акции, в 2006 году эти участки были переданы компании-инвестору, которая, согласно договору, должна была реализовать на этой территории крупные инвестиционные проекты.

Однако, как заявили протестующие, за прошедшие годы проекты не были реализованы, а земли остаются неосвоенными. По мнению сельчан, если инвестор не выполнил обязательства, то государству следует расторгнуть договор и вернуть участки, говорится в публикации.

Напомним, в июне 2021 года жители села Бобоквати потребовали остановить аукцион по продаже земель на побережье. Власти Аджарии сочли претензии сельчан необоснованными.

Аукцион не состоялся, так как никто из инвесторов не предложил стартовую сумму. Власти пообещали больше не выставлять на торги участки на побережье, однако селяне не поверили и начали собирать документы, чтобы оформить право собственности на землю.

В сентябре того же года жители Бобоквати провели митинг с требованием легализовать 28 гектаров земли. Участники акции утверждали, что эта земля была собственностью их предков, и 150 семей в Бобоквати просят передать им землю в собственность.

У наших прадедов эти земли были экспроприированы

Ранее жители Бобоквати рассказали "Кавказскому узлу", что имеют документы на владение земельными участками, но служба реестра отказывается регистрировать эти документы.

"У нас на руках есть архивные копии [документов] о том, что эти земли принадлежали нашим предкам еще во времена Османской империи. Кроме того, есть постановление советских времен о том, что у наших прадедов эти земли были экспроприированы. Со времен распада Советского союза мы пытаемся зарегистрировать эти земли в государственном реестре, но нам постоянно отказывают", - сказал, в частности, Ефрем Мсхаладзе.

По его словам, в 2005 году крестьян "согнали с земельных участков" сотрудники МВД, но в 2012 году, после прихода "Грузинской мечты" к власти, люди вернулись к сельскохозяйственным работам на полях. "С тех пор перед каждыми выборами мы пытались зарегистрировать эти земли", - рассказал Мсхаладзе.