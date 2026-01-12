Иностранные дипломаты призвали освободить Мзию Амаглобели

Дипломатические миссии 23 государств и Евросоюза в годовщину со дня задержания Мзии Амаглобели назвали приговор журналистке политически мотивированным и призвали освободить ее.

Как писал "Кавказский узел", 11 января женщины-политики на акции протеста у здания тюрьмы в Рустави потребовали освободить учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзию Амаглобели. Они развернули баннеры: "Мзия Амаглобели год в тюрьме!", "Свободу узникам совести!" и другие.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

В годовщину со дня задержания Мзии Амаглобели 24 дипломатические миссии, аккредитованные в Тбилиси, распространили совместное заявление, в котором призвали освободить журналистку, сообщает сегодня "Грузия Online".

Авторы заявления - посольства Евросоюза и 23 государств (Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании). Они осудили "непропорциональный и политически мотивированный" приговор журналистке.

Дипломаты отметили, что за время длительного заключения состояние здоровья журналистки, в частности, зрение, значительно ухудшилось.

Мзия Амаглобели лишена возможности пройти обследование и получить лечение для сохранения зрения, заявила в конце ноября 2025 года Ассоциация молодых юристов Грузии и призвала главу Минюста и омбудсмена вмешаться в ситуацию.

Парламентская ассамблея Евронест потребовала освободить Мзию Амаглобели Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, в которой требует освобождения осужденной журналистки Мзии Амаглобели. В документе подчёркивается необходимость прекращения политически мотивированных арестов.

Дипломатические миссии также заявили, что уголовное преследование Мзии Амаглобели стало примером "нарастающего запугивания журналистов в Грузии", что противоречит международным обязательствам страны по защите свободы прессы и свободы выражения мнений, говорится в публикации.

Напомним, в августе 2025 года суд в Батуми приговорил Мзию Амаглобели к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции города. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита обжаловала это решение.

В октябре 2025 года Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли", которая является высшей наградой Евросоюза за деятельность в области прав человека.