Кавказский узел

RU
Лента новостей
13:00, 24 января 2026

ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление о нарушениях на парламентских выборах в Грузии

Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Страсбурге начал рассмотрение жалобы на массовые нарушения тайны голосования на выборах в парламент Грузии в 2024 году.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года суд в Тетрицкаро признал недействительными итоги голосования с избирательных участков на парламентских выборах в районах Цалка и Тетрицкаро, однако затем это решение суда было отменено. Позднее Тбилисский горсуд не удовлетворил 11 исков оппозиции и Ассоциации молодых юристов Грузии, требовавших не признавать итоги выборов из-за нарушения тайны голосования.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. Оппозиционеры отказались признавать их итоги. Выборы имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс, "Кавказским узлом" подготовлена справка "Парламентские выборы в Грузии".

ЕСПЧ начал рассмотрение дела о массовых нарушениях тайны голосования на парламентских выборах 2024 года в Грузии. Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) как независимая организация наблюдателей отстаивала этот вопрос во всех судах страны, сообщило 23 января JAMnews.

"Организация одержала победу только в Тетри-Цкаро, но победа вскоре была отменена апелляцией на 23-часовом заседании суда. Теперь ЕСПЧ должен решить, были ли нарушены тайна голосования и право на справедливое судебное разбирательство", - говорится в публикации.

Рассмотрение дела в ЕСПЧ может существенно повлиять на процессы в Грузии, поскольку оно касается нарушения тайны голосования, проведенного с использованием электронных технологий, и ограничения права на эффективное рассмотрение избирательных споров, отметило издание.

Согласно сообщению Ассоциации молодых юристов Грузии, в поданной жалобе говорится, что в период выборов на избирательных участниках массово нарушался основополагающий принцип тайны голосования, а положения грузинского законодательства, ограничивающие возможность граждан жаловаться на нарушения на выборах, не соответствуют требованиям Европейской конвенции по правам человека.

Ассоциация молодых юристов ранее направила во все районные избиркомы жалобы на нарушение тайны голосования, вызванное ненадлежащим использованием электронных технологий. Жалобы касались результатов на 2263 избирательных участках, где выборы проводились с использованием этих технологий. Суды и районные комиссии не удовлетворили их, за исключением районного суда Тетри-Цкаро.

Теперь активисты ожидают, что ЕСПЧ оценит, было ли защищено право на свободное и тайное голосование на избирательных участках, где использовались электронные технологии.

По данным Ассоциации молодых юристов Грузии, ЕСПЧ принял дело к рассмотрению по существу в кратчайшие сроки, что подчеркивает его приоритет. Суд установил 15 мая 2026 года в качестве крайнего срока для представления государством своей позиции, говорится в публикации.

Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для Парламент Грузии ужесточил наказание за участие в протестах

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

С 28 ноября 2024 года участники протестов в Грузии требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели.

В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

23 января, в 422-й день протестов, сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся у здания парламента на проспекте Руставели, раскритиковали власти в связи с арестами, назначенными активистам за пребывание на тротуаре.

Автор: "Кавказский узел"

