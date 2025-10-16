Парламент Грузии ужесточил наказание за участие в протестах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел и принял в трех чтениях законодательные поправки, которые ужесточают ответственность за нарушения на акциях протеста. Также принят пакет законов, который позволяет признавать партии антиконституционными.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" разработала пакет законопроектов, призванных ужесточить наказания за нарушение правил проведения митингов. О новом пакете законопроектов сообщил на брифинге лидер парламентской фракции правящей партии Ираклий Кирцхалия.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Теперь появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие, сообщает издание Newsgeorgia.

Авторы инициативы из "Грузинской мечты" утверждают, что закон направлен против протестующих, регулярно перекрывающих проспект Руставели. По закону демонстранты могут занимать проезжую часть, только если не умещаются на тротуаре. Сейчас за это назначается штраф в 5 тысяч лари 1 .

Около 30 неправительственных организаций осудили поправки, назвав их фактическим запретом на мирные протесты. Правозащитники подчеркивают, что новые меры нарушают Конституцию и Европейскую конвенцию о защите прав человека, информирует издание.

Кроме того, в соответствии с изменениями лишение свободы на срок до 1 года применяется к лицу, оказывающему сопротивление сотруднику полиции в третий раз или не подчиняющемуся его распоряжению, пишет издание Tabula.

"В Уголовный кодекс добавляется новая статья, согласно которой лицо, оскорбившее сотрудника правоохранительного органа в третий раз или не выполнившее его законное распоряжение, будет привлекаться к уголовной ответственности. Указанное лицо наказывается лишением свободы на срок до одного года, а при рецидиве - лишением свободы на срок до двух лет. При этом другие виды наказания применяться не будут", - цитирует издание представителя Иванишвили Ираклия Кирцхалиа.

Также парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял в трех чтениях законопроект, который позволит запретить широкому кругу лиц заниматься партийной деятельностью, занимать политические должности и участвовать в выборах.

Изменения распространяются на членов партий, признанных антиконституционными, а также на политиков, "связанных" с ними. Согласно поправкам, они больше не смогут пользоваться пассивным избирательным правом – правом быть избранными в парламент или муниципальные органы власти. Также этим лицам запретят занимать руководящие должности в конституционных органах, вступать в другие партии или делать пожертвования, информирует телекомпания TV Pirveli.

Если какое-то политическое объединение примет в свои ряды "запрещенного" политика, это повлечет уголовное дело и штраф. А если таковые станут "лицами, принимающими решения", партию признают "преемницей" антиконституционных сил и также запретят. Лица, которым пришлось прекратить политическую деятельность, не смогут зарегистрировать новую партию, уточняет телекомпания.

"Когда наш политический ландшафт освободится от подобных личностей, тогда у людей, мыслящих по-настоящему государственно, для которых родиной является Грузия, а не какая-либо другая страна или союз, появится возможность заниматься политикой", - заявил председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе, представлявший законопроект.

В ближайшее время "Грузинская мечта" также представит иск в Конституционный суд с требованием запрета партии "Национальное движение". Основой иска стал отчет спорной парламентской комиссии, изучавшей возможные преступления прошлых властей. В центре внимания были такие вопросы, как российско-грузинская война 2008 года, давление на бизнесменов и жестокое обращение с заключенными.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".