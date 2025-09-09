Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Грузинская мечта" готовится к муниципальным выборам на фоне кризиса доверия и бойкота значительной части оппозиции. Сами выборы, вероятно, пройдут при отсутствии ключевых международных наблюдателей.

Кого и как выбирают

Муниципальные выборы в Грузии официально назначены на 4 октября 2025 года. Указ №05/08/01 о проведении выборов подписал президент Михаил Кавелашвили в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Грузии .

Выборы состоятся во всех 64 муниципалитетах страны, включая пять самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. Всего граждане изберут на четыре года 64 мэров и 2058 депутатов сакребуло в муниципалитетах Кахетии, Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Гурии, Имерети (кроме Кутаиси), Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Самегрело-Верхняя Сванетия (кроме Поти), Квемо Картли (кроме Рустави), Аджарии (кроме Батуми) .

Голосование пройдет на 3051 избирательном участке, из которых 2284 будут использовать электронные технологии, а 767 — традиционный формат, сообщал ЦИК .

Согласно «Кодексу местного самоуправления» Грузии , мэры избираются прямым голосованием. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов, в иных случаях проводится второй тур.

Сакребуло (городские и районные советы) формируются по смешанной системе: часть депутатов избирается по мажоритарным округам, часть — по партийным спискам. Проходной барьер для партий составляет 4%.

Каждая зарегистрированная партия имеет право подать один список кандидатов: от шести до 45 человек для муниципалитетов и 50–100 для Тбилиси.

Участие партий

Заявки на участие в выборах подали 17 партий, из которых ЦИК зарегистрировала 14 . Для регистрации было необходимо выполнение одного из условий: партия была зарегистрирована на последних парламентских выборах либо имела представителя в парламенте на момент назначения выборов, либо была зарегистрированной в период с 1 января по 14 июля текущего года.

Партии, прошедшие регистрацию :

«Родина, язык, вера» «Консерваторы для Грузии» «Грузинское единство» «Наше объединенное Грузия» «Свободная Грузия» «Альянс патриотов Грузии» «Сильная Грузия — Лело» «Левый альянс» «Грузия» «Партия зеленых» «Народная власть» «Гахария — для Грузии» «Гирчи» «Грузинская мечта»

Раскол в оппозиции

Большинство оппозиционных партий назвали предстоящие выборы «фарсом Иванишвили» и заявили о бойкоте, указав на нелегитимность ЦИК и всего избирательного процесса после спорных парламентских выборов 2024 года. 30 июня 2025 года восемь партий, — «Площадь Свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи – Больше свободы», «Европейская Грузия», «Ахали» и «Федералисты», — подписали совместное заявление об отказе участвовать в выборах. В нем партии подчеркивали, что выборы в нынешних условиях «создадут лишь фасад легитимации для незаконного российского режима» и что единственным реальным путем остается «принципиальная и бескомпромиссная борьба» в формате общенационального сопротивления.

Лидеры большинства оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе, — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке «Кавказского узла».

На фоне бойкота оппозиционные партии «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – За Грузию» открыто объявили о намерении участвовать в муниципальных выборах и подписали меморандум о сотрудничестве. Представители обеих партий назвали соглашение «ответом на запрос общества на единство» и способом не допустить полного контроля «Грузинской мечты» на местном уровне.

3 сентября 2025 года президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Кавелашвили объяснил это решение желанием сохранения конкурентной среды на предстоящих региональных выборах.

Это вызвало критику со стороны других оппозиционных сил. Представители других оппозиционных партий призвали их отменить выгодное властям решение об участии в муниципальных выборах .

Кандидаты в мэры Тбилиси

На пост мэра Тбилиси от партий выдвинуты четыре кандидата.

«Грузинская мечта» выдвинула кандидатов во всех 63 муниципалитетах . В Тбилиси правящая партия вновь поддержала действующего мэра Каху Каладзе .

Выдвижение Каладзе состоялось на фоне массовых протестов. Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. Так, 8 сентября во время ежедневной акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" и Кахи Каладзе в Тбилиси были избиты журналисты и активисты, полиция отчиталась о начале расследования

Партии «Лело» и «Гахария — За Грузию» выдвинули общего кандидата в мэры Тбилиси — генсека «Лело» Ираклия Купрадзе. Партия «Лело» также выдвинула кандидатов в мэры нескольких городов: Зугдиди, Хоби, Харагаули, Самтредиа, Хони и Чохатаури.

Партия «Гирчи» представила Иаго Хвичия кандидатом в мэры Тбилиси . Формально находясь в оппозиции, эта партия «традиционно дистанцируется и от власти, и от протестного лагеря» — представители «Гирчи» не участвовали в протестах после спорных парламентских выборов, хотя и не признали их результаты. Активисты «Гирчи» также практически не участвуют в проевропейских акциях, которые продолжаются с ноября 2024 года .

«Консерваторы для Грузии» заявляли в августе 2025 года о выдвижении Зураба Махарадзе .

Наблюдатели

Впервые выборы могут пройти без миссии БДИПЧ/ОБСЕ: европейские наблюдатели заявили о готовности приехать, но правительство до последнего отказывалось их приглашать. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили объяснил это тем, что прошлые заключения миссии были истолкованы неверно.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Такое решение властей Грузии вызвало критику международных организаций и Совета Европы, отметивших снижение независимости ЦИК и ограничение работы гражданского общества .

6 сентября 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии направили БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на миссию наблюдателей .

Внутри страны, согласно данным Центризбиркома Грузии, процесс аккредитации наблюдателей продолжается: до 24 сентября — для местных организаций, до 27 сентября — для международных. К выборам аккредитованы 14 СМИ, 9 местных и 11 международных наблюдательских организаций .

