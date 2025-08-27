×

Кавказский узел

Лента новостей
08:59, 27 августа 2025

Четыре кандидата выдвинуты на пост мэра Тбилиси

Тбилиси. Скриншот фото https://www.tutu.ru/geo/georgia/article/photo/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия «Гирчи» выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Яго Хвичия, ранее партия "Консерваторы для Грузии" предложила кандидатуру Зураба Махарадзе. ЦИК рассмотрит кандидатуры действующего главы города Кахи Каладзе и кандидата от оппозиции Ираклия Купрадзе.

Как писал "Кавказский узел, "Грузинская мечта" официально начала подготовку к муниципальным выборам, в третий раз выдвинув кандидатом в мэры Тбилиси действующего главу города Каху Каладзе.Оппозиционные партии "Лело — Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" выдвинули общим кандидатом в мэры Тбилиси генсека "Лело" Ираклия Купрадзе на фоне отказа большинства оппозиционных партий участвовать в муниципальных выборах.

Восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов. Заявление подписали партии "Площадь Свободы", "Дроа", "Гирчи - Больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали" и "Федералисты". К бойкоту не присоединились оппозиционные партия "Лело" и партия Георгия Гахарии "За Грузию". Коалиция "Лело - Сильная Грузия" заявила об участии в муниципальных выборах. Оппозиция, заявившая о бойкоте выборов, назвала это решение предательством.

Партия «Гирчи» выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Яго Хвичия. Кандидатом в вице-мэры от партии выдвинут Александр Раквиашвили.Сегодня же были названы кандидаты в депутаты Тбилисского сакребуло: Дато Панджакидзе, Георгий Гвенетадзе и Эка Ониани, сообщает "Интерпрессньюс".

Ранее пророссийская партия «Консерваторы для Грузии», известная также как «Альт-Инфо», выдвинула кандидата на пост мэра Тбилиси - это Зура Махарадзе.  В своем видеообращении он заявил, что стране и столице "пора  сосредоточиться на реальных проблемах", а не на мнимом политическом конфликте, сообщило "Новости Грузия" 11 августа.

Автор: "Кавказский узел"

