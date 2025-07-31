Каладзе выдвинут в мэры Тбилиси на фоне 246 дней протестов

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"Грузинская мечта" официально начала подготовку к муниципальным выборам, в третий раз выдвинув кандидатом в мэры Тбилиси действующего главу города Каху Каладзе. Сторонники евроинтеграции Грузии продолжают акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля, на 245-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии потребовали возобновить курс на евроинтеграцию.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у парламента Грузии, сегодня 246-й день непрерывных протестов, передает Publika.

В парке Мтацминда в то же время проходит предвыборное мероприятие "Грузинской мечты", на котором секретарь партии Каха Каладзе в третий раз выдвинут кандидатом на пост мэра города.

В своем выступлении Каха Каладзе поблагодарил Бидзину Иванишвили и команду "Грузинской мечты" за оказанное ему доверие, заявив, что "баллотироваться на пост мэра Тбилиси третий раз подряд - большая ответственность", передает телекомпания Pirveli.

Большинство оппозиционных демократических сил бойкотирует местные выборы, назначенные на 4 октября. Лидер партии "Лело", которая вопреки этому решению оппозиции, заявила об участии в муниципальной кампании, считает, что бойкот выборов в Тбилиси будет означать поддержку Каладзе.

"В Тбилиси голосует 65% оппозиции и только 25% - за "Грузинскую мечту". В этих условиях совершенно непонятно, почему оппозиционный электорат должен отдавать свои голоса Каладзе и тем самым содействовать "Грузинской мечте", - заявил Мамука Хазарадзе.

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