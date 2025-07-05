Оппозиция осудила решение "Лело - Сильная Грузия" участвовать в муниципальных выборах

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Коалиция "Лело - Сильная Грузия" заявила об участии в муниципальных выборах. Оппозиция, заявившая о бойкоте выборов, назвала это решение предательством, предположив, что "Лело" хочет воспользоваться предложением Михаила Кавелашвили о помиловании осужденных за неявку по вызову парламентской комиссии.

Как писал "Кавказский узел", восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов. Заявление подписали партии "Площадь Свободы", "Дроа", "Гирчи - Больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали" и "Федералисты". К бойкоту не присоединились оппозиционные партия "Лело" и партия Георгия Гахарии "За Грузию".

Коалиция «Лело – Сильная Грузия» заявила о намерении участвовать в муниципальных выборах этой осенью, несмотря на решение большинства оппозиционных партий бойкотировать голосование, сообщил генеральный секретарь партии «Лело» Ираклий Купрадзе. "У нас, проевропейских оппозиционных партий, одна цель – победить режим. Как оказалось, мы выбрали разные стратегии… Сегодня коалиция «Сильная Грузия» делает заявление! Сегодня коалиция «Сильная Грузия» официально и декларативно начинает борьбу за каждого гражданина Грузии", – привело его слова агентство "Новости Грузия"

Он назвал предстоящие выборы «очередным противостоянием диктатуре и российскому режиму» и подчеркнул, что участие в них позволит «создать новые очаги сопротивления» и «вынести приговор режиму», говорится в публикации.

Купрадзе в своем выступлении напомнил, что в заключении находятся два лидера коалиции – Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, передает "Интерпрессньюс".

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. По обвинению в невыполнении требования парламентской временной следственной комиссии осуждены руководители партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.

Это измена общей борьбе, заявила председатель "Единства – Национального движения“ Тина Бокучава.

По словам Бокучава, "сегодня мы видели моральную смерть «Лело»". "Очень жаль. Крайне. Вместо борьбы и сопротивления "Лело" избрала компромисс и сотрудничество с режимом. Все нужно называть своими именами – это измена общей борьбе; не борьба за спасение страны, а сделка с режимом за почетное второе место. Не исключаю, что сейчас Михаил Кавелашвили лично помилует лидеров "Лело“, - -процитировал ее "Интерпрессньюс".

Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил 4 июля, что готов помиловать оппозиционеров в обмен на их участие в октябрьских муниципальных выборах. Речь идет о лидерах оппозиции, осужденных на 7 и 8 месяцев тюрьмы за неявку на заседание парламентской следственной комиссии. «Я предлагаю всем осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и подтвердить в нем желание участвовать в выборах. В случае подобного обращения я незамедлительно издам акт о помиловании соответствующих заключенных», — написал Кавелашвили на своей странице в Facebook*.

"Что сделает „Лело“ со своими 4%, действительно, не определяет судьбу Грузии! Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом!", - привело агентство "Интерпрессньюс" слова лидера партии "Дроа" Элене Хоштарии.

После сообщения об участии коалиции в выборах Саба Буадзе покинул политсовет партии и пост председателя Тбилисской организации, однако он остается членом партии. По его словам, он не согласен с решением коалиции о принятии участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, сообщила сегодня Publika.

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