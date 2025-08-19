×

09:50, 19 августа 2025

Часть оппозиции выдвинула кандидата в мэры Тбилиси

Ираклий Купрадзе. Скриншот фото "Новости Грузия" https://t.me/NGnewsgeorgia/25392.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционные партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» выдвинули общим кандидатом в мэры Тбилиси генсека «Лело» Ираклия Купрадзе на фоне отказа большинства оппозиционных партий участвовать в муниципальных выборах.

Как писал "Кавказский узел, "Грузинская мечта" официально начала подготовку к муниципальным выборам, в третий раз выдвинув кандидатом в мэры Тбилиси действующего главу города Каху Каладзе.

Восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов. Заявление подписали партии "Площадь Свободы", "Дроа", "Гирчи - Больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали" и "Федералисты". К бойкоту не присоединились оппозиционные партия "Лело" и партия Георгия Гахарии "За Грузию". Коалиция "Лело - Сильная Грузия" заявила об участии в муниципальных выборах. Оппозиция, заявившая о бойкоте выборов, назвала это решение предательством.

Оппозиционные партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» назвали имя общего кандидата в мэры Тбилиси - генерального секретаря  «Лело» Ираклия Купрадзе.

Во время презентации кандидата на площади Европы (парк Рике) появились лозунги: «Мы победим в этой битве!» и «Вместе вернем наши города и села!», передает "Новости Грузия".

По словам представителя «Сильной Грузии» Тазо Датунашвили, надо сражаться до конца, используя все возможности на выборах в органы местного самоуправления 4 октября.

Представитель партии «Гахария за Грузию» Ана Бучукури заявила, что рада тому, что наступил начальный этап в отношениях между двумя политическими силами и отметила, что сотрудничество обеих партий «будет успешно продолжаться», поскольку они не борются друг против друга, сообщило агентство "Грузия Online".

По словам Купрадзе, «Лело — Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию» будут «вести бескомпромиссную борьбу с российским режимом», сообщает "Интерпрессньюс".

«Скажу вам откровенно, это тяжёлая ответственность, которую на меня совместно возложили две, на мой взгляд, главные политические партии. Это было историческое соглашение", - заявил он, отметив, что две партии договорились о совместном кандидате, в то время как на протяжении десятилетий политическое поле было направлено на раскол.

Автор: "Кавказский узел"

