Батал-хаджи и его последователи

29 февраля 2024, 14:14

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Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Основатель вирда

Батал-хаджи Белхороев родился в 1824 году в местечке Сомйох вблизи станицы Нестеровской Сунженского района современной Республики Ингушетии. Отца его звали Анарбек, мать – Райзет (Забия). В раннем детстве он лишился родителей. Ему не было еще семи лет, когда умерла его мать, вскоре умер и отец. Мальчика отдали на воспитание родственникам матери, жившим в Чечне. Там прошли его детство и юность

В восемь лет он стал учеником Кунта-хаджи Кишиева, а впоследствии стал основателем одного из кадирийских вирдов. Большую часть жизни он прожил в с. Сурхахи Назрановского района Ингушетии – обучал и вел проповедническую деятельность. Совершил хадж . Первыми приверженцами шейха Батала-хаджи Белхороева стали жители ингушских селений Сурхахи, Назрань, Насыр-Корт, Барсуки, Плиево и Верхние Ачалуки.

Батал-хаджи был суфийским шейхом кадирийского тариката, распространившим среди ингушей новое религиозное учение. Суть его заключалась в том, что им были введены новые элементы в существующие обрядовые практики .

В вирде женщине запрещается выходить замуж за мурида из другой общины (в вирдах Бамматгирея-хаджи, Чиммирзы, последователей Кунта-хаджи допускается свободный выбор жениха, однако брачующихся предупреждают, что в Судный день каждый верующий может быть рядом только со своим шейхом, поэтому супруги, принадлежащие к разным вирдам, непременно разойдутся). На свадьбах танцевать и играть на музыкальных инструментах не принято. Многоженство не осуждается .

В народе о Батале-хаджи говорили, что он обладает сверхъестественными способностями, что он в течение 2-3 часов мог проехать 200 верст и вернуться обратно; невидимым ходил среди людей .

Батал-Хаджи участвовал в строительстве соборной мечети в Сурхахах и сам на подводах привозил из Владикавказа кирпичи для минарета . Мюриды беспрекословно исполняли требования своего устаза. Баталхаджинцы отличались строгой дисциплиной и воинственностью .

В 1911 году Белхороев вместе с представителями чеченского духовенства был арестован и сослан в г. Козельск Калужской губернии, где скончался в 1914 году. После его смерти было получено разрешение на перевозку спецвагоном тела Белхороева на родину. Он был похоронен 25 октября 1914 г. в Сурхахах. В похоронной процессии участвовали жители не только Ингушетии, но и последователи со всех уголков Северного Кавказа .

Сыновья Батала-хаджи активно боролись против Советской власти, почти все они были расстреляны: Мусса – в 1925 г., Иса – в 1930 г., Али – в 1935 г., Мухаммад, сподвижник Наджмутдина-эфенди, был убит при попытке перейти турецкую границу, Курейш руководил партизанским движением на территории Чечено-Ингушетии и Северной Осетии, после 10-летнего заключения, в 1957 г., вернулся на родину, возглавил вирд, умер в 1964 г. Дочь Батала-хаджи, Зулейха, жившая в селении Плиеве, была известна изготовлением амулетов .

Баталхаджинцы (белхороевцы)

В 1929-1930 годах насчитывалось около 800 последователей Батала-хаджи, в 1968 году в селении Сурхахи (общину возглавлял Исраил Белхороев) – 400 муридов. В настоящее время последователи Батала-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. Мазар шейха Батала-хаджи находится в селении Сурхахи. Последователями являются не только ингуши, но незначительная часть чеченцев и кумыков .

По состоянию на 2019 год братство, по данным источников, насчитывает около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их семейная ячейка отличается большой сплоченностью. Баталхаджинцы имеют политическое и финансовое влияние в Ингушетии: члены этой семьи всегда занимали посты в республиканских органах власти и успешно занимались бизнесом, поэтому имели и большие деньги, и серьезные связи .

Род Белхoроевых назвала "небольшим, но очень сплоченным вирдом, к тому же близким к Рамзану Кадырову" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы и член совета ПЦ "Мемориал"** Екатерина Сокирянская.

Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного оппозиции в Магасе .

Во дворе внука Батала-хаджи Якуба Белхороева был основан частный музей, где собраны личные вещи, фотографии, книги и рукописи, которыми пользовался шейх при жизни. Также внуками были учреждены орден Батала-хаджи Белхороева Первой, Второй и Третьей степени. Им награждаются те, кто, по их мнению, имеет заслуги перед братством и ингушским народом. Одними из первых орденом I степени были награждены крупный российский предприниматель Михаил Гуцериев и бывший президент Ингушетии Мурат Зязиков; орденом II степени – чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Назир Манкиев и известный религиозный деятель Солех Борохоев .

Убийство Ибрагима Белхороева

Правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхороев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года, его автомобиль обстреляли в Назрани. В тот же день, 31 декабря, его похоронили на родовом кладбище в селе Сурхахи рядом с могилой отца Султана-хаджи Белхороева, на месте, где находится погребение – зиярат шейха Батала-хаджи. 6 января 2019 года родственники Ибрагима Белхороева объявили вознаграждение в 30 миллионов рублей за информацию об убийстве.

Сам Ибрагим Белхороев не получил религиозное образование и не был шейхом. В числе его родственников депутат парламента республики Ахмед Белхороев, сообщил "Кавказскому узлу" в мае 2016 года руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

Участники нападения на Ибрагима Белхороева передвигались на автомобиле "Лада Приора", на месте преступления обнаружены гильзы двух разных калибров, сообщили правоохранительные органы .

До своей гибели Белхороев пережил два покушения. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил, что в Назрани рядом с домом Белхороева неизвестные подорвали его автомобиль. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а подрыва не было. 23 октября 2017 года суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхороева и приговорил его к сроку в 3,5 года колонии. В сентябре 2008 года Ибрагим Белхороев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.

Источники отмечали, что при Юнус-Беке Евкурове отношения Белхороевых с руководством Ингушетии были "натянутыми", поскольку представители влиятельной семьи способны оппонировать власти и отстаивать свои позиции. Прежний глава республики Мурат Зязиков поддерживал с ними теплые отношения .

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Убийство произошло на фоне конфликта силовика с последователями шейха Батала-хаджи. Родственники Ибрагима Белхороева считали, что за его убийством могут стоять Эльджаркиев и его подчиненные . Telegram-канал Mash утверждает, что после известия о гибели Эльджаркиева его враги-белхороевцы устроили в селении Экажеве праздник с фейерверками .

В январе 2020 года, следователи заявили, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи сочли предпринимателя Хасана Полонкоева. Всего в причастности к убийству подозревались 30 человек. 14 августа 2020 года 12 подозреваемым было обвинение предъявлено в терроризме .

В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве Эльджаркиева тот подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхороев. После этого силовики провели в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева два обыска за два месяца.

27 октября 2022 года силовики обыскали дом Мустафы Белхороева и увезли его, адвокат не смог добиться встречи с задержанным . Родственника Белхороевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. Источники в силовых структурах сообщили, что вместе с Белхороевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков .

18 января 2023 года члены ингушского баталхаджинского братства опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой, как они утверждают, показан момент подброса гранаты во время обыска 1 ноября 2022 года в доме Ахмеда Белхороева, сына двоюродного брата главы Счетной палаты Мустафы Белхороева. Они потребовали реакции Следкома и Генпрокуратуры.

На видеозаписи во время обыска человек в маске кладет в шкаф некий предмет, затем в комнату заходят силовики с понятыми и извлекают гранату. По словам Амирхана Белхороева, ранее эта видеозапись была показана Верховному суду Ингушетии, который принимал решение о продлении меры пресечения Ахмеду Белхороеву. Но суд не принял ее во внимание. В Следкоме отказали в регистрации заявления, и адвокат собирается обжаловать этот отказ, – заявил Белхороев .

В следственном управлении СКР по Ингушетии сообщили, что ни заявления, ни видеоролика с подбросом гранаты от Белхоровых в ведомство не поступало. Также не появились комментарии о заявлении на сайтах Следкома и Генпрокуратуры.

БОБР "Ахмат"

3 ноября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за семью Белхороевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхороевы всегда будут его близкими друзьями.

В начале декабря стало известно, что члены ингушского братства Батал-хаджи согласились сформировать несколько отрядов для участия в спецоперации на Украине в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова .

13 декабря 2022 года Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подтвердил, что бойцы из Ингушетии "в составе Баталхаджинского отряда быстрого реагирования (БОБР) принимают участие в военной операции на Украине" "Данный отряд, в свою очередь, входит в состав спецназа "Ахмат"", - написал он.

Признание террористической организацией

В печатном номере "Российской газеты" от 27 февраля 2023 года сообщается об изменениях в федеральном списке террористических организаций по состоянию на 13 февраля. В список включено "Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхороева)". Это сделано по решению Южного окружного военного суда от 28 ноября 2022 года, которое вступило в силу 16 декабря 2022 года, поясняется в опубликованном перечне.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

**организация внесена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

Примечания: