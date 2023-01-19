Баталхаджинцы заявили о подбросе силовиками гранаты Ахмеду Белхороеву

19 января 2023, 09:59

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Силовики во время обыска подбросили гранату в дом Ахмеда Белхароева, который является сыном двоюродного брата главы Счетной палаты Мустафы Белхароева, заявили члены ингушского религиозного баталхаджинского братства. Они обнародовали ролик с моментом подброса, и потребовали реакции Следкома и Генпрокуратуры.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 ноября 2022 года силовики провели обыски в доме Ахмеда Белхороева, который является сыном двоюродного брата арестованного главы Счетной палаты Мустафы Белхароева. У последнего 27 октября 2022 года также прошли обыски в доме. Позже стало известно об аресте родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева и предпринимателя Тухана Зязикова. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями.

12 декабря 2022 года стало известно, что члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько групп для участия в спецоперации на Украине. Отряд получил название Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) "Ахмат".

Баталхаджинцы опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой, как они утверждают, показан момент подброса гранаты в доме Ахмеда Белхороева во время обыска, сообщили 18 января "Кавказ. Реалии"*

Ролик смонтировал из трех записей с камер видеонаблюдения, одна из них показывает прихожую, а две другие спальню. Во время обыска человек в маске кладет в шкаф некий предмет, затем в комнату заходят силовики с понятыми и извлекают гранату. Редакция "Кавказ.Реалии"* заявила, что располагает нотариальным подтверждением подлинности видео.

По словам троюродного брата Ахмеда Белхороева Амирхана Белхороева, ранее эта видеозапись была показана Верховному суду Ингушетии, который принимал решение о продлении меры пресечения Ахмеду Белхороеву. "Суд не принял ее во внимание, сказал, что он должен был изъять ее самостоятельно. Мы написали заявление, в котором попросили прислать к нам человека, который бы это сделал, но нам отказали, сославшись на неверно указанный адрес", – заявил Амирхан Белхороев.

Решение обнародовать запись принято сейчас, так как прежде семья рассчитывала на реакцию правоохранительных органов. В Следкоме баталхаджинцам отказали в регистрации заявления, и адвокат Зелимхан Якубов собирается обжаловать этот отказ, добавил он.

Сотрудник пресс-службы следственного управления СКР по Ингушетии сообщил, что ни заявления, ни видеоролика с подбросом гранаты от Белхоровых в ведомство не поступало, отметило издание.

Запись о том, что в дом Ахмеда Белхороева была подброшена граната, также разместил 18 января в своем Telegram-канале БОБР "Ахмат".

"Просим считать эту публикацию официальным обращением на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова. <…> Если таковое разбирательстве случится, наши братья смогут вернуться домой, а многие из них – и встать рядом с нами на передовой в зоне СВО", – сказано в публикации.

На 09.30 мск на сайтах Следкома и Генпрокуратуры нет комментариев относительно заявиления о подбросе гранаты в дом Ахмеда Белхороева.

Напомним, Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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