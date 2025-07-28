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19:54, 28 июля 2025

NIYSO сообщил о задержании подростка из-за порчи баннера с Кадыровым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Порванный баннер с портретом Ахмата Кадырова в грозненском поселке Старая Сунжа стал поводом для задержания несовершеннолетнего местного жителя, утверждает оппозиционный Telegram-канал.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Несовершеннолетний юноша задержан силовиками в Чечне по обвинению в порче баннера с портретом Ахмата Кадырова, сообщил сегодня оппозиционный чеченский Telegram-канал NIYSO. 

По информации канала, утром 27 июля силовики обнаружили в грозненском поселке Старая Сунжа порванный портрет Ахмата Кадырова. "На месте, где был сорван плакат, по словам очевидцев, собралось беспрецедентное количество сотрудников", - отмечается в сообщении. 

Силовики начали разыскивать предполагаемого виновника и задержали несовершеннолетнего подростка. Личные данные задержанного юноши каналу не известны. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждениями этой информации из других источников. 

"Кавказский узел" также писал, что трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения. Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники. 14 июля стало известно об освобождении подростков на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ. Задержание подростков для принуждения их отцов к подписанию военных контрактов по российскому и международному праву подпадает под определение захвата заложников, указали юристы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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