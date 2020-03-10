БТР с флагами Ахмата и Рамзана Кадыровых на фоне мечети имени Кадырова. Фото: REUTERS/Kazbek Basayev

10 марта 2020, 23:26

Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на “ахматизацию” Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

"Ахматизация" и "рамзанизация"

С 2005 года, когда Рамзан Кадыров был лишь вице-премьером республики, наблюдатели заговорили о культе личности и "рамзанизации" Чечни 1. Тогда это связывалось с массовым развешиванием портретов сына и отца – Ахмата Кадырова 2.

Через 15 лет, в марте 2020 года, отец наградил дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» после модного показа коллекции одежды в Париже. Закрытый показ одежды модного дома «Фирдаус» прошел 25 февраля в рамках фестиваля «Русские сезоны» 3.

Дизайнер Слава Зайцев на встрече с дочерью Рамзана Кадырова Айшат. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила «Новая газета» 4. Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его «роскошью диктатуры» и «карнавалом». В свою очередь некоторые пользователи Instagram поддержали Айшат Кадырову, объяснив претензии к ней завистью. За два года до этого мать и жена Кадырова одними из первых получили орден «Честь Отечества».

Фонд имени Кадырова

Стройками помпезных небоскребов, баснословными гонорарами звездам и турнирами по боям без правил известен республиканский Фонд имени Ахмата Кадырова, деньги в который, по данным газеты «Коммерсант», "в добровольно-принудительной форме" сдают все чеченские бюджетники. Также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий 5. Подробные факты о том, как устроен фонд Ахмата Кадырова,  «Кавказский узел» собрал в справочном материале “Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"”

Мечети и небоскребы

Именем Ахмата Кадырова названа “Ахмат-Тауэр” - строящаяся башня в Грозном. Планируется, что 108-этажное здание станет самым высоким зданием не только в России, но и Европе. Имя Ахмата Кадырова носит мечеть "Сердце Чечни", а в городе Аргун находится мечеть имени Аймани Кадыровой (матери Рамзана Кадырова). Мечеть имени Элим-Солты Байсултанова (дяди Рамзана Кадырова) расположено в селе Серноводское 6, а мечеть имени Абдулхамида Кадырова (дедушки Рамзана Кадырова) - в селе Ахмат-Юрт 7.

Жители Чечни на открытии новой мечети в Шали. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

Село имени Кадырова

В мае 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики в Ахмат-Юрт. 12 июля 2019 года стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили смену названия села. Портреты отца и сына можно найти в Чечне на фронтонах зданий, стадионах, футболках демонстрантов или флагах байкеров 8.

Спортивные клубы

В апреле 2019 года в «Ахмат» был переименован страйкбольный клуб «Грозный», действовавший с 2015 года, а в июле о решении переименовать свой клуб в «Ахмат» сообщило руководство велоклуба «Горец», который был создан в 2012 году. В январе 2020 года спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс» в Чечне объявил о создании клуба «Ахмат». В Чечне также действует бойцовский клуб «Ахмат».В июне 2017 года был переименован в «Ахмат» футбольный клуб «Терек». О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке «Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек"

Ахмат Кадыров. Фото: REUTERS/Adlan Khasanov

Улицы и проспекты

В 2006 году в Грозном был открыт проспект имени Ахмата Кадырова. Улицы в честь отца Кадырова есть практически во всех населенных пунктах Чечни, а в Урус-Мартане расположен парк его имени. Есть также улицы, названные именами и других родственников главы Чечни. Так, в Грозном есть улица имени старшей сестры Рамзана Кадырова, Зарган Кадыровой, и улица имени его близкого родственника Умара Кадырова 9. В селе Знаменском Надтеречного района в прошлом году появился микрорайон имени Ахмат-Хаджи Кадырова 10.

Школы и детсады

Именем Ахмата Кадырова названа гимназия №1 в Грозном 11, детский сад в селе Бено-Юрт, школа и кадетский корпус в селе Ахмат-Юрт, и даже детская площадка в Гудермесе. В августе 2019 года имя Ахмата Кадырова было присвоено Суворовскому училищу в Грозном. В том же году в селении Знаменском Надтеречного района Чечни открылся новый микрорайон на 128 домов для переселенцев из оползневых зон. Микрорайон также назвали в честь Ахмата Кадырова. 

Флаги в Грозном. REUTERS/Sergei Karpukhin

Звезда и питерский мост

Объекты в честь Ахмата Кадырова расположены и за пределами Чечни. Улицы в честь него есть в Махачкале, дагестанских селах Султан-Янги-Юрт и Бамматюрт, израильском городе Абу-Гош, в московском районе Южное Бутово, в Нальчике, турецком городе Сивас и иорданском Аммане 12. В 2016 году власти Санкт-Петербурга присвоили имя Ахмата Кадырова безымянному мосту через Дудергофский канал, что вызвало акции протеста. А самый далекий объект расположен вообще за пределами Солнечной системы: в честь Ахмата Кадырова названа белая звезда-сверхгигант в созвездии Льва.

Братский круг Кадырова

В феврале 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства признал, что учитывает при выборе кандидатов на те или иные государственные должности степень их родства со своим покойным отцом Ахмат-хаджи Кадыровым. Ранее он заявлял обратное: «От того, что у тебя фамилия Кадыров, ты никуда не устроишься, друг мой, если у тебя нет заслуг».

Летом 2018 года «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование с «подробной картой» чеченской власти 13Почти вся система управления в Чечне оказалась завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях

За полтора года после расследования Би-би-си ряд «родных» значительно продвинулся по карьерной лестнице. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова 14.

"Божественное провидение" на службе культа

В 2017 году в Москве была с помпой представлена книга министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова «Фактор КРА» 15. Противостояние». Участники презентации рассуждали о божественном провидении, идеологии и гордости за клан Кадыровых.

Молодой человек в Грозном с флагом с портретом Кадырова. REUTERS/Said Tsarnayev

Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей. При этом культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету Пока же идеализация Кадырова и его ближайших родственников, напоминающая советские времена, продолжает набирать обороты. Какой следующий объект будет назван в честь Кадыровых, и кого из родных глава Чечни наградит очередными медалями, покажет время. Но уже сейчас ясно, что глава семьи явно вошел во вкус...

Примечания:

  1. Культ личности Рамзана Кадырова // Агентство Политических Новостей — Нижний Новгород, 19 июня 2006 года
  2. На чем держится Чечня Кадырова // Deutsche Welle, 5 апреля 2007 года
  3. Дом моды Айшат Кадыровой показал новую коллекцию в Париже в рамках "Русских сезонов" // ТАСС, 25 февраля 2020 года
  4. Высокая чеченская мода пришла в Париж // Новая газета, 27 февраля 2020 года
  5. Работа на взнос // Коммерсант, 1 июня 2015 года
  6. Новую мечеть имени Элим-Солты Байсултанова открыли в Серноводске // Юга.ру, 15 декабря 2015 года
  7. Минареты Кадыровых // Радио Свобода, 4 января 2018 года
  8. "Пятый этаж": зачем Петербургу "мост имени Кадырова"? // Би-би-си, 31 мая 2016 года
  9. Все переименованные улицы Грозного // Сайт Деловая Чечня - https://delovayachechnya.ru/spravochnik/streets/
  10. Новый поселок имени первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова // Вести Республики, 7 сентября 2019 года
  11. Объекты, названные в честь Ахмата Кадырова // РИА Новости, 16 июня 2016 года
  12. Там же
  13. Чечня престолов: кто и как управляет республикой. Подробная карта// "Русская служба Би-би-си, 25 июня 2018 года
  14. Кадыров обругал критиков своей кадровой политики // Кавказский узел, 5 марта 2020 года
  15. КРА – Кадыров Рамзан Ахматович

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