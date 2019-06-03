Представители Ассамблеи народов Кавказа заявили об "ахматизации" Чечни

03 июня 2019, 04:44

Новый микрорайон в Надтеречном районе для переселенцев из оползневых зон назван в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова. Идет интенсивная "ахматизация" идеологии Чечни, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кадыров пытается связать все хорошее в Чечне с именем отца, отметил представитель ассамблеи в международных организациях Европы Насир Булуев.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. Название над въездом в село было заменено на "Ахмат-Юрт". В тот же день Рамзан Кадыров подчеркнул, что село переименовано по требованию жителей Хоси-Юрта.

В селении Знаменское Надтеречного района Чечни 31 мая открылся новый микрорайон на 128 домов для переселенцев из оползневых зон. Микрорайон назван в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации муниципалитета.

Жители Чечни в сентябре 2018 года жаловались на слишком медленное переселение из оползневых зон. За 2018 года новое жилье получили лишь 178 семей. Власти республики пообещали, что приостановленная федеральная программа по переселению возобновится в начале текущего года. В феврале для переселенцев из оползневой зоны на окраине населенного пункта Знаменское Надтеречного района был построен новый поселок из 54 частных домов. По данным Минстроя республики, на начало марта текущего года в срочном переселении из оползневых зон Чечни нуждались более четырех тысяч семей. В мае стало известно, что правительство России выделило Чечне 1 миллиард 140 миллионов рублей для переселения людей из оползневых зон. На этим деньги будут отселены более 1700 человек, сообщили в Минстрое республики.

По словам чиновника, строительство микрорайона для переселения проживающих в оползневой зоне граждан было начато зимой текущего года, новые дома получили жители поселка Горагорск,

"128 семей из оползневой зоны в Горагорске, чье жилье было признано аварийным и непригодным для дальнейшего проживания, получили ключи от новых домов в новом микрорайоне, построенном в селении Знаменское. Всего переселено 962 человека. Каждый дом имеет площадь от 120 до 280 квадратных метров в зависимости от количества членов семьи, все необходимые коммуникации подведены. Людям осталось только перевезти свои вещи и заселиться", - сообщил он.

В торжественной церемонии открытия нового микрорайона принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров, представители местных органов власти, духовенства и переселенцы.

Новое жилье было построено в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства строительства и ЖКХ Чечни.

По его словам, на сегодняшний день в переселении из оползневых зон в Чечне нуждается порядка 26 тысяч человек, более 4 200 из которых требуется отселить в первоочередном порядке.

"Мы долго ждали этого момента, и наконец-то дождались. Прежний дом в Горагорске из-за оползней был совершенно непригоден для жилья, и последние два года нам приходилось снимать жилье в Грозном. Полученным домом в принципе, доволен... Главное, что есть своя крыша над головой. А как наш поселок называется, мне не очень-то и интересно. Пусть называют, как хотят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Муса.

«Жилье, конечно же, несравненно лучше, чем то, что у нас было. Плохо пока то, что на окраине Знаменского мы находимся. Школа садик, больница – все далеко. Но сказали, что в следующем году здесь построят и поликлинику, и детсад», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" переселенка Лейла.

"Если спросить меня, то самое лучшее название для микрорайона было бы поселок Новый Горагорск. Хоси-Юрт вон переименовали в Ахмат, зачем было здесь микрорайон еще так называть, я не понимаю», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Хеда.

Идет "ахматизация" всей идеологии Чечни

Второе за короткое время название компактного поселения в честь Ахмата Кадырова связано с попыткой “ахматизации” чеченской идеологии, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

“Еще полгода назад я заметил, что идет очень интенсивная и напористая “ахматизация” всей идеологии Чеченской республики. Идет попытка обозначить некие параметры, которые должны являться путеводной звездой для всех остальных”, - сказал он 2 июня корреспонденту "Кавказского узла".

Кто бы ни пришел на замену Кадырова, отметил Кутаев, должен продолжить этот процесс.

О готовящемся повышении Рамзана Кадырова написал 24 мая Telegram-канал "Незыгарь", автор которого - анонимен. "Кавказский узел" не может проверить достоверность информации, размещенной в Telegram-канале. Глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера, назвав ее "небылицами". Он подчеркнул, что переходить на другую должность в ближайшее время не планирует.

“Любой, кто заменит Кадырова, должен продолжить этот путь и везде заявлять, что республика верна дороге Ахмата Кадырова, что путь Ахмата Кадырова – это путь чистоты, и кто бы ни пришел, он должен быть верен этим наставлениям”, - сказал Кутаев.

Рамзан Кадыров пытается связать все положительное в республике с именем своего отца, считает представитель Ассамблеи народов Кавказа в международных организациях Европы Насир Булуев.

“По моему мнению, Кадыров лихорадочно пытается создать из своего отца икону. Он хочет вбить в сознание чеченцев, что все, что сделано положительного для нашего народа за всю его историю, это заслуга исключительно Ахмада Кадырова. А сам Рамзан, как продолжатель его дела, является гарантом выполнения всех его идей. С этим и связаны решения главы Чечни назвать населенные пункты в честь отца”, - сказал Булуев корреспонденту "Кавказского узла".

Булуев предположил, что результатом такой политики может стать переименование Грозного в Ахмат.

“Не удивлюсь, если новым его шагом будет переименование города Грозный в Ахмат. Во всяком случае, все идет к этому”, - подчеркнул он.

Выделение квартир нуждающимся жители Чечни связали с пиаром фонда Ахмата Кадырова

50 малоимущих семей в Грозном, которые нуждались в улучшении жилищных условий, получили ключи от квартир, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 2 июня сотрудник администрации столицы Чечни.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

По его словам, всего в очереди на получение социального жилья в городе состоят порядка 14 тысяч человек.

«50 квартир для малоимущих семей были закуплены на средства, выделенные региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Церемония передачи ключей от нового жилья прошла в мэрии... при участи главы республики. Также каждой из семей - получателей квартир было выделено по сто тысяч рублей», - рассказал сотрудник мэрии.

По его словам, квартиры были выделены семьям из числа бывших жителей общежитий и малоимущих граждан.

«Жилье получили те, кто нуждался в этом в первую очередь. Это бывшие жильцы общежитий, многодетные семьи, семьи, где имеются инвалиды», - сказал он.

По словам одной из получательниц жилья и денежных средств Зары, произошедшее стало для нее неожиданностью.

"Уже больше десяти лет состояли в списках на получение жилья и особых надежд на то, что выделят квартиру, не было", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители заявили корреспонденту "Кавказского узла", что массовое выделение квартир нуждающимся связано с пиаром фонда Кадырова в месяц Рамадан и пожаловались на многолетнее ожидание выделения жилья.

«В Рамадан за каждое благодеяние мусульманину обещано многократное воздаяние, а наша власть использует это как для того, чтобы показать свою религиозность, так и для пиара фонда имени Ахмата Кадырова», - считает грозненец Имран.

«Эти показательные раздачи квартир и денег порождают зависть и неприязнь между людьми. Я, например, почти 14 лет состою в очереди на получение жилья, постоянно снимаю жилье. Но до сих пор не знаю, как формируется эта очередь, по какому принципу идет отбор получателей жилья в первую очередь, как вообще эта система действует», - рассказала жительница республики Малика.

50 квартир выделено жителям аварийных бараков в Грозном

Ранее жители Старого поселка в Старопромысловском районе Грозного, проживавшие в аварийных бараках, получили от фонда имени Ахмата Кадырова 50 квартир. Распоряжение о выделении нового жилья обитателям ветхого жилья было отдано главой Чечни после проведенной 24 мая инспекционной поездки в этот населенный пункт.

«Они живут в бараках советских времён, которые находятся в плачевном состоянии... Я лично ознакомился с ситуацией и поговорил с местными жителями. Я сообщил собравшимся, что Президентом РОФ имени Героя России Ахмат-хаджи Кадырова, дорогой Аймани Несиевной (Аймани Кадырова - мать Рамзана Кадырова, президент фонда - прим. "Кавказского узла") принято решение обеспечить жильём 50 семей», - написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте», указав, что новое жилье нуждающимся семьям будет выделено до завершения месяца Рамадан.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр (Ураза-байрам), который длится в течение трех дней. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Жители Старого поселка рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, что к приезду Кадырова местные власти организовали покраску фасадов многоквартирных домов и произвели высадку саженцев деревьев.

«О том, что к нам собирается приехать Рамзан, заговорили несколько дней назад... Какие-то бригады стали тут деревья высаживать в направлении Старого поселка, фундаменты да стены многоквартирных домов красить», – отметил местный житель Умар.

«К приезду Рамзана здесь полный аврал устроили. Нагнали бригад рабочих. Территорию облагородили, фундаменты и стены подкрасили, не везде, а на той стороне многоквартирных домов, где он должен был проехать», - рассказал местный житель Адам.

Местные жители отметили, что часть бараков, построенных здесь еще в начале XX века, была снесена два года назад, а их владельцы получили жилье в новых многоквартирных домах, построенных в Старопромысловском и Заводском районах Грозного. Однако десятки семей до сих пор проживают в ветхих бараках, которые в обиходе называются "коттеджами".

Для переселенцев из ветхого жилья был организован вечерний ифтар (разговение) в банкетном зале «Firdaws Grand Hall» в Грозном, после чего 50 семей получили ключи от новых квартир, сообщил сотрудник мэрии корреспонденту "Кавказского узла",

«Ифтар был организован региональным общественным фондом имени Ахмата-хаджи Кадырова. Квартиры для этих семей также были приобретены за счет средств, выделенных фондом», - сообщил он.

«Коттеджи, как мы называли эти бараки, были настолько ветхими, что никакие ремонты не помогали. В нашем проживало шесть семей. Дворы постоянно подтапливало, потому что барак стоял на склоне, дорога – почти на уровне крыш, все стекало к нам. Плюс сырость в комнатах, никакие ремонты не помогали», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Малика.

«Я купил этот барак 15 лет назад, ни на что другое денег просто не было, как и построить новый дом. Вынужденно здесь люди жили, малоимущие и пожилые люди в основном. У нас крыша была железная, после дождей протекала. Поменять не получалось, в комнатах сырость», - рассказал местный житель Рамзан.

«Конечно, новая квартира – лучше, чем старый барак, но все же, если получится, с радостью обменяю ее на какой-нибудь домик с земельным участком. Так многие, кто раньше получил квартиры, делают» - рассказал Иса.