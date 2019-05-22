Критика Кадыровым названия Центароя противоречит данным историков

22 мая 2019, 20:13

Жители Центароя (Хоси-Юрта) на сходе 21 мая сами потребовали переименовать населенный пункт в честь Ахмата Кадырова, заявил Рамзан Кадыров, объявивший, что основатель села не был чеченцем. Переименование села в честь Ахмата Кадырова свидетельствует об укреплении в Чечне культа личности Кадыровых, уверена директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, чью точку зрения разделили некоторые жители региона.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая председатель парламента Чечни предложил переименовать Центарой, расположенное в Курчалоевском районе родовое село главы республики. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование населенного пункта в честь Ахмата Кадырова. Название над въездом в село было заменено на "Ахмат-Юрт".

Село Хоси-Юрт основано во второй половине XIX века и названо именем первого старшины, который был приглашен жителями из селения Ойсхара, говорится в справке "Кавказского узла" "Центарой (Хоси-Юрт)".

О сходе, состоявшемся в его родовом селе, написал 21 мая в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "Мне сообщили, что единогласно принято решение переименовать село в Ахмат-Юрт. Сход обратился в органы законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики с просьбой поддержать эту инициативу (...) Инициаторы присвоения селу имени Ахмата-Хаджи также заявили, что именно его предки первыми поселились на этом месте и основали населенный пункт. Первая могила на местном кладбище тоже была вырыта его предку. Что касается Хоси Умаханова, чьё имя носило село, то специалистам известно, что он не родился в этом селе, не является чеченцем и даже уроженцем Чечни. По некоторым данным, в царское время он был сборщиком налогов", - сообщил глава Чечни, не указав источник своих сведений.

При этом ранее, в сообщении от 14 мая, в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров резко осудил попытки "вбросить в среду кавказской молодежи ядовитые семена раздора". "Взращиваются семена за рубежом. Народы Кавказа - единая семья! Так будет всегда! Братьям не к лицу чернить друг друга", - отметил он.

По данным исследователя-краеведа, народного поэта и заслуженного учителя Чечено-Ингушской АССР Ахмада Сулейманова селение, основанное во второй половине XIX века, названо "именем первого старшины, который был приглашен жителями из селения Ойсунгур". (Ахмад Сулейманов "Топонимия Чечни", Нальчик, 1997 г.).

Название "Центарой" закрепилось за селом при советской власти, и оно действительно происходит от имени тейпа Центарой, подтвердил ранее корреспонденту "Кавказского узла" завкафедрой отечественной истории ЧГУ Мовсар Ибрагимов. "А Хоси-Юрт - это изначальное название села в честь его основателя, которое осталось в быту. Я, как житель Веденского района, знал это селение под именем Хоси-Юрт, но официальное название - как мы говорили, "русское название" - было Центарой", - рассказал историк

После переименование селения Центарой Курчалоевского района населенный пункт с таким же названием сохранился в Ножай Юртовском районе, говорится в законах "Об образовании муниципального образования Ножай-Юртовский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения" и "Об образовании муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и сельского поселения" от 20 февраля 2009 года.

Село Центарой Ножай-Юртовского района Чеченской Республики было основано Сунтаром - выходцем из общества Нашха, говорится в книге Ахмада Сулейманова "Топонимия Чечни".

"Хоси-юрт (Центарой), не родовое село Кадыровых, их родовое село - Беной в Ножай-Юртовском районе, откуда они спустились в село, заложенное другим чеченским тейпом - Центарой, поэтому все эти века село называлось Центарой. Данное село правильно считать "родным" селом Кадырова, но не родовым, иначе его основали бы выходцы из тейпа Беной", - рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности чеченский историк.

Переименование родного аула Кадырова в Ахмат-Юрт вряд ли станет причиной конфликта, считает профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников. "Конфликтного начала в переименовании села, честно говоря, я не вижу. Переименование сел, городов, столиц происходит постоянно. Конфликт из-за этого может быть, если есть какой-то протестный потенциал и если кто-то начнет "качать права". Но, насколько я знаю, протестного потенциала нет", - сказал Владимир Бобровников корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, переименование аула в Ахмат-Юрт напоминает советскую практику. "Возможно, что переименование аула – это неосознанное подражание советской практике. Но подобных случаев, когда аул основал один тейп, а потом он был переименован в честь другого, я не помню", - отметил он.

По мнению Бобровникова, переименование в большинстве случаев зависит от текущей политической ситуации и конъюнктуры.

Село имело два названия – Центарой и Хоси-Юрт, отметил местный житель Тимур. "Центарой – большой тейп. Название села говорит о том, что этот тейп имеет прямое отношение к нему. В нем, помимо центароевцев, живут и представители тейпа беной, к которому относятся Кадыровы. Это родственные тейпы, одни из самых крупных в республике", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Представители нашего тейпа живут в самых различных уголках нашей республики. Это село Центарой Ножай-Юртовского района, Гедлаган, Хоси-Юрт, Бачи-Юрт, Майртуп, Курчалой, Иласхан-Юрт в Курчалоевском районе, Чечен-аул и Комсомольское в Грозненском, Гехи-чу в Урус-Мартановском, Хангиш-Юрт Гудермесского района, Знаменское и Лаха-Невре Надтеречного района, в Грозном. Есть выходцы из нашего тейпа, которые живут в Малгобеке в Ингушетии, и в Новолакском районе Дагестана - село Банай-Юрт. Центарой и Беной – самые крупный тейпы в Чечне", - полагает местный житель Заурбек.

Цонторой (Центорой) - один из самых многочисленных тейпов. (По численности с ним соперничают только беноевцы). Они делятся на Корни-некъе, Оки-некъе и др. группы, претендующие на самостоятельность. Этимология Цонторой восходит, возможно, к обозначению жреческой профессии, отмечается в статье профессора Института этнологии и антропологии РАН Яна Чеснова "Быть чеченцем: личность и этнические идентификации народа", размещенной на "Кавказском узле".

Новое название села напомнило о культе личности Кадыровых



Телерепортаж со схода жителей селения Хоси-Юрт (Центарой) был показан в вечернем выпуске телеканала "Грозный" 21 мая, запись которого размещена на YouTube. Автор сюжета отметил, что жителей села, собравшихся на стадионе, "объединила одна идея - дать селу имя Ахмата Кадырова". На видео показан большой стадион, на котором присутствуют пожилые люди, мужчины и женщины, подростки и дети. Собравшиеся, часть из которых одета в майки с изображением Ахмата Кадырова, держат в руках флаги и плакаты с его портретом. В закадровом тексте автор сюжета отмечает, что жители селения на сходе "решились, наконец, озвучить общее желание всех и каждого в надежде, что их родовое селение будет звучать как Ахмат-Юрт" и что "коллективная инициатива вылилась в мирное шествие". На кадрах видно, что люди идут по улице, неся флаги с изображением Ахмата Кадырова и скандируют - "Ахмат-Юрт". Шествие завершается у арки, название села над которой уже заменили на "Ахмат-Юрт".

В сюжете показаны выступления на сходе жителей селения Хоси-Юрт (Центарой) депутата Госдумы и советника Рамзана Кадырова Адама Делимханова, председателя парламента Магомеда Даудова, министра МВД Руслана Алханова, командира СОБР "Терек" Абузайда Висмурадова, которые на чеченском говорили о заслугах Ахмата Кадырова и значимости присвоения селу его имени, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Это не спонтанная акция жителей Хоси-Юрта, ни с того, ни с сего вышедших на улицы с требованием переименовать село в Ахмат-Юрт. Вчера, 21 мая, в новостях был материал на эту тему. Особенно впечатлило, как колонна простых сельчан с флагами, на которых изображен Ахмат Кадыров, идет по селу, а на арке уже помещено новое название села, хотя официально никто его еще не переименовал", - отметил представитель чеченской неправительственной организации Абубакар.

Имя Ахмата Кадырова носят центральные площади и улицы многих городов и райцентров республики. Кроме того, его именем названы мечеть «Сердце Чечни», республиканский фонд, полк Росгвардии и футбольный клуб, ранее носивший имя «Терек». На проспекте Ахмата Кадырова в центре Грозного возводится 400-метровая башня, названная «Ахмат-тауэр».

В свою очередь директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская уверена, что "переименование села можно назвать насаждением культа". "Переименование села в честь Ахмата Кадырова свидетельствует о насаждении в Чечне культа Кадыровых. Это однозначно", - заявила Екатерина Сокирянская корреспонденту "Кавказского узла". Она считает, что эта тенденция сохранится и будет продолжаться.

Такого же мнения придерживается и житель Чечни Ислам. "Я расцениваю это как продолжение политики наших властей по насаждению культа Кадыровых. Странно лишь, что они решили ограничиться переименованием его родового села. Если учесть тот масштаб, который придается фигуре Ахмата Кадырова, его именем следовало бы назвать как минимум район или город", - отметил он.