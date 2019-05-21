Родное село Кадырова переименовано в Ахмат-Юрт

21 мая 2019, 18:50

Жители села Центарой на сходе единогласно проголосовали за переименование населенного пункта в честь Ахмата Кадырова, сообщила Общественная палата Чечни. Название над въездом в село уже заменили на "Ахмат-Юрт".

Как писал "Кавказский узел", председатель парламента Чечни предложил переименовать в Ахмат-Юрт - в честь Ахмата Кадырова - родное село главы республики Центарой. Идея не вызовет возражений, предположили местные жители. В Чечне многие населенные пункты имеют официальные и обиходные названия, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Село Хоси-Юрт основано во второй половине XIX века и названо именем первого старшины, который был приглашен жителями из селения Ойсхара, говорится в справке "Кавказского узла" "Центарой (Хоси-Юрт)". По данным местных властей, в селе проживают порядка 9 тысяч человек.

Переименования села проведено по решению народного схода - жители Центароя, где жил и учился первый президент Чечни Ахмат Кадыров, обратились к органам власти с просьбой о переименовании.

Решение мотивировано тем, что Ахмат Кадыров "имеет выдающиеся заслуги перед чеченским народом" - "именно он сумел добиться победы над терроризмом", цитирует сегодня сообщение Общественной палаты Чечни "Интерфакс".

Перед въездом в село установлена арка с портретами Ахмата Кадырова и Владимира Путина. Название села над аркой уже заменили на "Ахмат-Юрт" - до недавнего времени там значилось "Хоси-Юрт". Видео с открытием нового указателя опубликовали сегодня пользователи Instagram.

На записи пользователя rayana_m.16 видно, что перед аркой собрались люди, которые держат флаги с портретами Ахмата Кадырова. Люди наверху арки снимают зеленое полотно с букв и демонстрируют новое название - "Ахмат-Юрт". Собравшиеся встречают новое имя села радостными возгласами и аплодисментами.

"Центарой сегодня по просьбе сельчан официально переименовали в «Ахмат-Юрт»", - написал пользователь Instagram deport95, публикуя фото арки с новым названием села.

На сайте Общественной палаты Чечни и ее странице в Facebook по состоянию на 18.50 мск нет информации о переименовании села.