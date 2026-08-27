Правозащитники на примере кейса Хатажукова оценили действенность жалоб на проверки пограничников

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Важно добиваться проверки действий пограничников, которые более двух часов удерживали главу Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерия Хатажукова, указали правозащитники. Они отметили, что, хотя желаемой реакции на частный случай может не последовать, обращение к генпрокурору важно, так как фиксирует нарушение конституционных прав.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Минеральных Вод более двух часов удерживали главу Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерия Хатажукова, расспрашивая его о правозащитной деятельности и связях в Турции. Правозащитник подал жалобу на действия силовиков Генпрокурору РФ.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает важным обращение Хатажукова в Генпрокуратуру для того, чтобы добиться разбирательства действий пограничной службы.

"Потому что иногда пограничники ведут себя очень странно, а ФСБ, которая руководит пограничниками, ничего толком не объясняет. Был довольно большой поток жалоб к нам о том, что людей не пропускают через границу в России, в общем, без всякого основания. Восьмидесятилетнюю женщину не пропустили, при том, что она регулярно жила в России, у дочери - российской гражданки. Она, по их словам, представляет "опасность для обороноспособности Российской Федерации". Представляете, бабушка, которая угроза для обороноспособности. Также не разрешили вернуться студенту, который обучался в РФ. В ответ на наши новые обращения наконец ответили: "Рекомендуем повторить попытку въезда в Российскую Федерацию после окончания СВО», - рассказала она.

Правозащитница сама не раз сталкивалась с определенными проблемами с пограничной службой РФ.

"Меня задерживали в течение двух лет. Каждый раз, когда я выезжала и выезжала, меня держали от 15 до 40 минут на границе. Я обращалась к человеку, который сидит в этом окошечке. Человек откладывал мой паспорт в сторонку. Вызывал какого-то нового товарища, который уносил мой паспорт. При этом никаких объяснений не было. Я подавала жалобу, мне в ответ написали, что они имеют право проверять то, что считают нужным. Но что они проверяют, мне осталось непонятно», - сказала Ганнушкина*.

Она не помнит случаев наказания сотрудников пограничной службы за такого рода действия.

«Но в итоге перестали тревожить при пересечении границы. После того, как мы с нашим адвокатом написали письмо ФСБ России именно. Что вот пожилая женщина, которая ездит на конференции, плохо себя чувствует, её почему-то держат, ничего не объясняют... Был какой-то формальный ответ, ничего вразумительного. Но после этого прекратилось", - отметила Ганнушкина*.

Представитель Правозащитного центра КБР Заур Шокуев считает, что вероятность того, что в ходе прокурорской проверки будут установлены конкретные должностные лица, причастные к данному инциденту, как показывает практика, крайне мала.

«Однако гипотетически, исходя из характера действий этих сотрудников, при условии установления личностей и доказанности их вины, наказание может варьироваться от дисциплинарного взыскания (выговора либо увольнения со службы) до уголовного преследования, если в их действиях усмотрят состав преступления, например, превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)», - рассказал он.

По мнению правозащитника, значимость прокурорской оценки определяется не частным характером инцидента, на что указывает в своём заявлении Хатажуков, а системностью практики пограничников.

"Эта практика выходит за пределы их компетенции и нарушает конституционные права граждан. Именно поэтому оценка данного эпизода может послужить в последующем основанием для пресечения аналогичных злоупотреблений", - резюмировал Шокуев.

Правозащитница Ольга Бегретова сообщила, что ответчики по ее жалобам "все сводили к какой-то государственной тайне". "Мол, были основания, а какие основания — это секрет. Это уже давно было, я уже не стала никуда дальше подавать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что кассационная жалоба на действия пограничников из-за принудительной дактилоскопии ставлена без уддвлетвения.

Активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту Минеральных Вод в ноябре 2022 года. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова обратилась в военный суд в Пятигорске с требованием обязать следствие возбудить дело против сотрудников погранслужбы, однако суд признал законными и действия пограничников, и отказ следствия расследовать инцидент. После этого активистка потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ предоставить собранную о ней информацию. Нальчикский городской суд, сославшись на государственную тайну, в иске отказал, Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил это решение в силе. В ноябре 2024 года Бегретова потребовала провести проверку, чтобы устранить противоречия в заявлениях представителей Погрануправления ФСБ по Кабардино-Балкарии. Ответа она не получила и пожаловалась в Военное следственное управление СК по Южному военному округу на бездействие 55-го военного следственного отдела.

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