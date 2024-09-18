Ольга Бегретова проиграла апелляцию по делу о принудительной дактилоскопии

18 сентября 2024, 21:42

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Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без удовлетворения жалобу активистки Ольги Бегретовой на решение нальчикского суда, отказавшего активистке в истребовании информации, которую ФСБ получила о ней после принудительной дактилоскопии в аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2023 года активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту, однако следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, попросив обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы аэропорта Минвод, но и суд признал законными действия пограничников, а также отказ следствия расследовать этот инцидент. После этого Бегретова потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения. Нальчикский городской суд, сославшись на гостайну, отказался удовлетворить иск активистки, но она подала апелляцию на это решение.

Ольга Бегретова апеллировала к тому, что по закону отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии 6 сентября оставила решение Нальчикского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу Ольги Бегретовой — без удовлетворения, сообщил сегодня на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В апелляционной жалобе Бегретова указала, что, как лицо, в отношении которого нет сведений о возбуждении уголовного дела, она имеет полное право истребовать сведения о той информации, которую получило о ней УФСБ. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии согласился с выводами суда первой инстанции, сочтя их основанными на нормах действующего законодательства, и правильность мотивов, по которым суд первой инстанции пришел к выводам, не вызвала у судебной коллегии сомнений.

Суд постановил, что Ольга Бегретова не предоставила достаточных доказательств нарушения сотрудниками УФСБ ее прав и законных интересов, которые требовали бы восстановления в судебном порядке. В связи с этим "доводы жалобы следует признать несостоятельными, а выводы суда нижестоящей инстанции - законными и обоснованными", заключил суд.

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