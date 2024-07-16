Ольга Бегретова (Эфендиева), фото: ЦЗПЧ "Мемориал", https://memorialcenter.org/news/byvshaya-sotrudnicza-memoriala-pozhalovalas-na-pogranichnikov

16 июля 2024, 16:30

Активистка Ольга Бегретова обжаловала решение суда по иску к ФСБ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике, который признал законным отказ ведомства предоставить собранные данные, не учел доказательства того, что проверка в аэропорту Минвод проводилась по поручению республиканского управления ФСБ, заявила активистка Ольга Бегретова в апелляционной жалобе.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2023 года активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту. По ее словам, пограничники в аэропорту Минвод заставили ее сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, в котором попросила суд обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы в аэропорту Минвод, но суд признал законными действия пограничников в аэропорту Минвод, а также отказ расследовать этот инцидент. После этого Бегретова потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения. Нальчикский городской суд, сославшись на гостайну, отказался удовлетворить иск активистки Ольги Бегретовой, которая требовала признать незаконным отказ ФСБ предоставить собранные о ней данные. Она намерена обжаловать решение.

В жалобе Бегретова отмечала, что согласно закону, отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

 Ольга Бегретова подала апелляционную жалобу  на решение суда, который признал законным отказ ФСБ предоставить собранные о ней данные, сообщил сегодня  центр защиты прав человека "Мемориал"*

В жалобе Бегретова указала, что  обратилась в суд, потому что основания для отказа УФСБ по Кабардино-Балкарии не соответствовали фактическим обстоятельствам дела. Так, ответчик обосновал отказ тем, что в отношении Бегретовой не проводились оперативно-розыскные мероприятия, и УФСБ по КБР не давало такого поручения Погрануправлению. Правозащитница представила в суд доказательства, что факт проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению УФСБ по Кабардино-Балкарии был установлен, говорится в сообщении правозащитников.

В частности, Пятигорский гарнизонный военный суд  в своем решении от 4 декабря 2023 года установил, что сотрудник КПП в аэропорту Минеральных Вод"провел в рамках исполнения оперативного поручения УФСБ" оперативно-розыскные мероприятия в отношении Бегретовой — дактилоскопию, отбор биологического материала в виде мазка из полости рта, осмотр телефона и сделал фотографию анфас и в профиль. 

Во время судебного разбирательства представитель Бегретовой заявил ходатайство об истребовании из 55-го военного следственного отдела Следкома материалов процессуальной проверки с  документами, которые подтверждают, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены. К ходатайству он приложил фотокопии этих процессуальных документов. Но суд отказался удовлетворить ходатайство пояснив, что  стороны не оспаривают соответствие фотокопий процессуальных документов их подлинникам, а следовательно, в истребовании подлинников нет необходимости. 

Активистка указала, что суд первой инстанции не дал правовой оценки доказательствам проведения оперативно-розыскных мероприятий и не отразил это в своем решении. "Факт проведения в отношении Бегретовой оперативно-розыскных мероприятий по поручению ФСБ в ходе судебного разбирательства опровергнут не был. Следовательно,  довод ответчика о том, что данные мероприятия были проведены не по поручению ФСБ, не состоятелен. А значит, отказ в предоставлении информации незаконен — согласно ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности"", - говорится в сообщении на сайте Центра. 

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 9 августа 2024 года, добавили правозащитники.

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Примечание:

"Правозащитники призвали Кокова пресечь нападки на Институт гуманитарных исследований", "Активисты Кабардино-Балкарии поспорили о пользе смягчения закона о публичных акциях", "Правозащитники потребовали прекратить преследование участников протеста против мобилизации в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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