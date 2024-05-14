Бегретова подала иск к управлению ФСБ по Кабардино-Балкарии

14 мая 2024, 19:37

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Активистка из Кабардино-Балкарии Ольга Бегретова, которую пограничники подвергли принудительной дактилоскопии, потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2023 года активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту. По ее словам, пограничники в аэропорту Минвод заставили ее сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, в котором попросила суд обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы в аэропорту Минвод, но суд признал законными действия пограничников в аэропорту Минвод, а также отказ расследовать этот инцидент.

В жалобе Бегретова отмечала, что согласно закону, отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Бегретова отправила заявление в Управление ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике, чтобы узнать, зачем пограничники собирали ее данные, но получила отказ предоставить информацию. В связи с этим 3 мая Бегретова подала в Нальчикский городской суд иск к ФСБ. Она просит признать незаконным отказ Управления ФСБ по Кабардино-Балкарии предоставить ей сведения об информации, полученной в отношении неё в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и устранить нарушения сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*

В иске Бегретова указывает, что отказ УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике не соответствует требованиям 24 статьи Конституции и 5 статьи закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Так, дактилоскопия в аэропорту была проведена 18 ноября 2022 года, а так как максимальный срок процессуальной проверки согласно закону составляет 30 дней и нет сведений о возбуждении уголовного дела, должно было быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Она указала, что так как уголовное дело против нее не заведено, она "имеет право получить о себе информацию в пределах, допустимых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны" и подчеркнула, что просила предоставить лишь сведения о полученной о ней информации, а не оперативные материалы.

Рассмотрение иска Бегретовой у Управление ФСБ России по "Кабардино-Балкарии назначено на 31 мая, следует из информации на сайте Нальчикского городского суда.