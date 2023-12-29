Пятигорский гарнизонный военный суд. Фото https://yandex.ru/maps/org/pyatigorskiy_garnizonny_voyenny_sud/161179955347/gallery/?ll=43.063681%2C44.056920&photos%5Bbusiness%5D=161179955347&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A69212872&z=17

29 декабря 2023, 17:58

Суд счел законной проверку Ольги Бегретовой в аэропорту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Пятигорске признал законными действия пограничников в аэропорту Минвод, которые заставили активистку из Нальчика Ольгу Бегретову сдать отпечатки пальцев и биологический материал, а также отказ расследовать этот инцидент.

Как писал  "Кавказский узел", 13 июля активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту. По ее словам, пограничники в аэропорту Минвод заставили ее сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, в котором попросила суд обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы в аэропорту Минвод.

В жалобе Бегретова отмечала, что согласно закону, отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Пятигорский гарнизонный военный суд счел законными действия пограничников в отношении Ольги Бегретовой, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Следователь на заседании в суде  ссылался на то, что сотрудник погранслужбы  действовал в рамках исполнения поручения УФСБ России по Кабардино-Балкарии,  поэтому в его действиях нет состава преступления. Прокурор также заявил, что нет оснований удовлетворять жалобу.

В итоге судья Владимир Федоренко отказал в удовлетворении жалобы. В решении указано, что Ольгу Бегретову "выявили при осуществлении пограничного контроля, так как она "значилась в оперативных заданиях". В связи с этим начальник смены "после повторной проверки по оперативным учётам" дал задание сотруднику погранслужбы "провести согласованные с инициатором оперативного задания мероприятия". Судья заключил, что это "свидетельствует об обоснованности вывода следователя об отсутствии в действиях пограничника признаков преступления", - говорится в сообщении на сайте Центра.

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Автор: "Кавказский узел"

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