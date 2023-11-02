Ольга Бегретова потребовала обязать следствие проверить действия пограничников

02 ноября 2023, 11:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитница из Нальчика Ольга Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, в котором попросила суд обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы в аэропорту Минвод, которые, по ее словам, незаконно сделали забор у нее биоматериала и заставили сдать отпечатки пальцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июля активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту. По ее словам, пограничники в аэропорту Минвод заставили ее сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников.

Ольга Бегретова направила жалобу в Пятигорский гарнизонный военный суд на военный следственный отдел Следкома за то, что ведомство отказало ей в расследовании действий пограничников, которые, по мнению Бегретовой, незаконно принудили ее к дактилоскопии и сделали забор у нее биоматериала. Активистка попросила суд обязать следствие устранить нарушения и привлечь к ответственности сотрудников погранслужбы, передал 31 октября на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

В жалобе Бегретова отметила, что сотрудник погранслужбы объяснил свои действия законом "О ФСБ РФ" и постановлением правительства России. Но по закону, вещи у человека можно изъять только в рамках административного или уголовного дела. Изъятие личных вещей должно фиксироваться протоколом, чего сделано не было.

Также согласно закону, отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно.

Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию и потому она была проведена незаконно.

По время проверки, следствие не установило, что сотрудник КПП действовал в рамках исполнения оперативного поручения управления ФСБ по Кабардино-Балкарии. При этом сотрудник управления ФСБ по Ставропольскому краю, которого опросил следователь, заявил, что он оперативных поручений не исполнял.

"Что касается изъятия и осмотра телефона Бегретовой, пограничники нарушили ее право на конфиденциальность переписки и других сообщений. В соответствии с законом, для проведения подобных ОРМ требуется судебное решение", – отметили правозащитники.

Бегретова в жалобе подчеркнула, что таким образом, действия сотрудников КПП "Минеральные Воды-аэропорт" управления ФСБ по Кабардино-Балкарии являются незаконными, вне зависимости от того, проводились они по их личной инициативе или в рамках исполнения оперативного поручения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.