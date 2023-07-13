Активистка из Нальчика пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту

13 июля 2023, 05:52

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Пограничники в аэропорту Минвод заставили правозащитницу Ольгу Бегретову сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников.

Бывшая сотрудница ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал» в Нальчике Ольга Бегретова (Эфендиева) подверглась неправомерным процедурам в аэропорту в ноябре 2022 года, когда она собиралась вылететь из Минеральных Вод в Стамбул.

Сотрудники пограничного контроля забрали у Бегретовой паспорт под предлогом "выяснения некоторых обстоятельств", а затем изъяли телефон, заставили сдать отпечатки пальцев и биоматериал из полости рта, сфотографировали в анфас и в профиль, сообщил 12 июля Центр защиты прав человека "Мемориал".

Пограничники, задержавшие Бегретову примерно на час перед вылетом, задавали ей вопросы о ее работе и членах семьи, а человек в гражданской одежде, отказавшийся представиться, предлагал также "поговорить на отвлеченные темы", - в частности, об отношении к некоторым из российских деятелей культуры. Требование пройти дактилоскопию и иные процедуры они в устной форме обосновали ссылкой на закон об ФСБ и постановление правительства, говорится в публикации центра.

В декабре 2022 года Бегретова обратилась в военное следственное управление СКР и попросила проверить действия пограничников на предмет превышения должностных полномочий (статья 286 УК России). Она указала, что пограничный контроль не предполагает дактилоскопии и сбора биоматериалов, а иных законных оснований проводить эти процедуры у сотрудников службы не было. Протокол об изъятии личных вещей они также не составляли.

В июне 2023 года 316-й военный следственный отдел СК уведомил активистку, что в действиях пограничников из аэропорта Минвод нарушений не выявили. Отказ в процессуальной проверке Бегретова обжаловала в Нальчикском гарнизонном военном суде и в день рассмотрения жалобы ее сообщение о правонарушении было зарегистрировано, однако результатов проверки военное следствие пока не представило.

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