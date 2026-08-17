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21:06, 17 августа 2026

Хатажуков пожаловался генпрокурору на действия пограничников в аэропорту Минвод

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пограничники в аэропорту Минеральных Вод более двух часов удерживали главу Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерия Хатажукова, расспрашивая его о правозащитной деятельности и связях в Турции. 

О неправомерных действиях силовиков в Минводах правозащитник заявил в жалобе генеральному прокурору России Александру Гуцану.

Хатажуков 2 августа возвращался из Стамбула после операции по удалению злокачественной опухоли. По его словам, он ответил на все вопросы о цели и обстоятельствах поездки, а также предъявил медицинские документы из турецкой клиники. Пограничникам этого показалось мало, они стали расспрашивать Хатажукова о работе в правозащитном центре и о том, навещали ли его в клинике граждане Турции.

Сотрудники отказались назвать фамилии и предъявить служебные удостоверения, ограничившись условным шифром “ВН-0071”, а необходимость проверки объяснили военной операцией, говорится в жалобе, опубликованной сегодня на сайте правозащитного центра Кабардино-Балкарии. Хатажуков отмечает, что процессуальных решений об административном задержании в отношении него не выносилось, признаков правонарушения не было.

Действия пограничников он расценил как нарушение статей 22, 23 и 24 Конституции России о свободе и личной неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни и запрете сбора информации о человеке без его согласия. Сбор сведений о правозащитной деятельности и личных контактах не связан с целями пограничного контроля, определенными федеральным законом, а само удержание не отвечает основаниям административного задержания, указал правозащитник. При наличии достаточных оснований произошедшее следует квалифицировать как превышение должностных полномочий, считает он.

Хатажуков просит провести служебную проверку и установить личности сотрудников, действовавших под шифром “ВН-0071”. К жалобе приложены копии медицинских документов из стамбульской клиники.

Подобные проверки в аэропорту Минеральных Вод носят системный характер и регулярно затрагивают жителей Кабардино-Балкарии, а также российских соотечественников из Турции и других стран, утверждает правозащитник. Избирательное внимание к возвращающимся из-за рубежа, по его мнению, наносит ущерб репутации России как правового государства.

Как писал “Кавказский узел”, ранее активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту Минеральных Вод в ноябре 2022 года. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова обратилась в военный суд в Пятигорске с требованием обязать следствие возбудить дело против сотрудников погранслужбы, однако суд признал законными и действия пограничников, и отказ следствия расследовать инцидент.

После этого активистка потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ предоставить собранную о ней информацию. Нальчикский городской суд, сославшись на государственную тайну, в иске отказал, Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил это решение в силе. В ноябре 2024 года Бегретова потребовала провести проверку, чтобы устранить противоречия в заявлениях представителей Погрануправления ФСБ по Кабардино-Балкарии. Ответа она не получила и пожаловалась в Военное следственное управление СК по Южному военному округу на бездействие 55-го военного следственного отдела.

Комментариями представителей Погрануправления ФСБ и Генпрокуратуры относительно жалобы Хатажукова “Кавказский узел” пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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