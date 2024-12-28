Бегретова пожаловалась на бездействие следствия

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Активистка из Кабардино-Балкарии Ольга Бегретова обратилась в Военное следственное управление СК по Южному военному округу, с жалобой на бездействие следователей, которых она просила возобновить проверку по заявлению о принудительной дактилоскопии.

Как писал "Кавказский узел", активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту в ноябре 2022 года, однако следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, попросив обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы аэропорта Минвод, но и суд признал законными действия пограничников, а также отказ следствия расследовать этот инцидент. После этого Бегретова потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения. Нальчикский городской суд, сославшись на гостайну, отказался удовлетворить иск активистки, но она подала апелляцию на это решение. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение в силе. В ноябре она потребовала провести проверку, чтобы устранить противоречия в заявлениях представителей Погрануправления ФСБ по Кабардино-Балкарии и установить законность действий ведомства по принудительной дактилоскопии

Ольга Бегретова апеллировала к тому, что по закону отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Ольга Бегретова обратилась в Военное следственное управление СК по Южному военному округу с жалобой на бездействие должностных лиц. Она так и не получила ответа на отправленную ранее просьбу возобновить проверку по ее делу. Бегретова считает, что следственные органы нарушают ее конституционное право на доступ к правосудию, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В своей жалобе активистка указала, что решение по сообщению о преступлении согласно статье 144 УПК РФ должно быть принято в трехдневный срок. Этот срок может быть продлен по обоснованному ходатайству на 10 или 30 суток. По результатам рассмотрения принимается решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности (другому органу, если дело относится к его компетенции). Заявителю сообщают о принятом решении и разъясняют его право обжаловать решение и порядок обжалования.