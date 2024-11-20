Бегретова потребовала проверить законность действий силовиков

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Активистка из Кабардино-Балкарии Ольга Бегретова потребовала провести проверку, чтобы устранить противоречия в заявлениях представителей Погрануправления ФСБ по Кабардино-Балкарии и установить законность действий ведомства по принудительной дактилоскопии.

Как писал "Кавказский узел", активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту в ноябре 2022 года, однако следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, попросив обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы аэропорта Минвод, но и суд признал законными действия пограничников, а также отказ следствия расследовать этот инцидент. После этого Бегретова потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения. Нальчикский городской суд, сославшись на гостайну, отказался удовлетворить иск активистки, но она подала апелляцию на это решение. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без удовлетворения жалобу активистки Ольги Бегретовой.

Ольга Бегретова апеллировала к тому, что по закону отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Ольга Бегретова в очередной раз обратилась в Военное следственное управление СК по Южному военному округу. В заявлении она просит в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами» возобновить проверку по факту нарушений ее прав, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Бегретова в своем заявлении сослалась на новые обстоятельства, выявленные во время судебных заседаний. В частности, она попросила провести повторный допрос сотрудников Пограничного управления ФСБ по Кабардино-Балкарии, чтобы уточнить на основании какого поручения и по чьему указанию действовал сотрудник, который опрашивал и фотографировал ее, забрал телефон и провел дактилоскопию и сбор биологического материала.

Также Бегретова просит допросить представителя Пограничного управления ФСБ по Кабардино-Балкарии Гладких, который в суде заявлял, что ведомство не направляло поручений по проведению оперативно-разыскных мероприятий. Она подчеркнула, что в ходе проверки необходимо устранить противоречие в показаниях сотрудников ведомства - сотрудники КПП утверждали, что действовали на основании оперативного поручения УФСБ по КБР, но представители ФСБ, в том числе Гладких, отрицают, что такое поручение было.

Также она потребовала принять процессуальное решение по факту незаконных действий представителей ведомства, подчеркнув, что расследование должно быть направлено не на установление вины конкретных сотрудников, а на проверку законности действий Пограничного управления в целом, говорится в сообщении.

"Мы видим, как нарушение прав гражданина прикрывают противоречащими друг другу документами. Все эти документы на текущий момент имеют силу, не отменены, не признаны незаконными. И тем не менее они содержат противоположные выводы — о том, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении человека были, и о том, что их не было. В последние годы это стало чем-то вроде тренда у чиновников и силовых структур. Абсурдные ответы, игнорирование существа обращений, противоречащие друг другу решения. Все это одобряют суды. Учитывая увеличение судебных пошлин на обжалование, возможность массово нарушать права людей и вынуждать их обжаловать абсурдные ответы и решения позволяет еще и пополнять бюджет", - приводятся в сообщении слова юриста Центра защиты прав человека "Мемориал"*

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