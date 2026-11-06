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07:03, 6 ноября 2026

Прокурор потребовал приговорить Башира Сулейманлы к длительному сроку

Руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы. Фото Korrespondent.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель попросил суд в Баку приговорить к девяти годам лишения свободы руководителя Института гражданских прав Башира Сулейманлы, обвиняемого по делу о западных грантах для НПО.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля свидетель по делу Башира Сулейманлы заявила в суде, что финансирование проектов американского фонда, с которым сотрудничали азербайджанские НПО, осуществлялось на основании договоров об оказании услуг, а сами проекты проходили аудит. По ее словам, утверждения обвинения о неэффективном использовании средств не подтверждаются фактами.

Руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы обвинен по делу против ряда НПО, возбужденному в 2014 году, в легализации преступных доходов, злоупотреблении полномочиями и должностном подлоге, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сулейманлы заявил в суде, что выполнял работы законно, на основании договора об услугах, и за счет средств иностранных доноров обеспечивал бесплатной юридической помощью пострадавших в ходе боевых действий  в Карабахе.

5 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу Башира Сулейманлы, сообщает АПА.

На заседании выступил государственный обвинитель, он потребовал приговорить Сулейманлы к девяти годам лишения свободы и на три года лишить его права занимать определенные должности.

Сторона защиты попросила предоставить ей время для выступления. Следующее заседание намечено на 19 ноября, пишет агентство.

Напомним, в марте 2025 года в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдением за выборами Мамед Мамедзаде. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск, а главу организации "Право и развитие" Хафиза Гасанова отправили под домашний арест. В апреле того же года еще четыре активиста были обвинены по делу о западных грантах для НПО, и число обвиняемых  достигло 10. Следствие заинтересовалось связями активистов с западными донорами, в том числе с Американским агентством международного развития (USAID), деятельность которого была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Еще летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По данным активистов, были заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО. 

В апреле 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме в Баку, заявил о расследовании в Азербайджане "незаконной деятельности" USAID.

"Наша Генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела", - заявил он.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

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Автор: "Кавказский узел"

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