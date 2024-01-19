Счета сотрудницы американского фонда заблокированы в Азербайджане

19 января 2024, 14:43

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Суд в Азербайджане заблокировал банковские счета сотрудницы американской организации "Германский фонд Маршалла" Мехрибан Рагимли, лишив ее возможности получить зарплату. Неофициальные источники объяснили блокировку уголовным делом журналиста Kanal-13 Азиза Оруджева, с которым фонд никак не связан, сообщила Рагимли.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября 2023 года силовики задержали директора Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев обвинен в самовольном строительстве, медиаэксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 19 декабря арестованному Оруджеву было предъявлено новое обвинение - по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц). Журналист заявил о своей невиновности.

27 декабря также стало известно, что суд в Баку заключил под стражу журналиста-фрилансера, сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова. Прокуратура обвинила Оруджева, Эминова и других "неустановленных лиц" в том, что они ввезли в Азербайджан 90 000 манатов (52 940 долларов) наличными от иностранных донорских организаций посредством "многочисленных транзакций" в течение 2022 и 2023 годов.

В Азербайджане заблокированы банковские счета консультанта американской организации "Германский фонд Маршалла" (German Marshall Fund of the United States, GMF) Мехрибан Рагимли. Консультант по Азербайджану GMF Мехрибан Рагимли сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обнаружила это вчера, 18 января, когда обратилась в банк, чтобы снять со счета начисленную зарплату. "Мне сказали, что мой счет заблокирован. Я проверила счет в другом банке, и он также оказался замороженным", - рассказала Рагимли.

Из неофициальных источников Рагимли стало известно, по ее словам, что счета заблокированы решением суда по уголовному делу о незаконном строительстве в Сабаильском районе, фигурантом которого является руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев. "Но я абсолютно не имею никакого отношения к этому делу. Если бы GMF осуществлял проекты по поддержке медиа, то можно было бы подумать, что это коснулось как-то и меня. Однако с 2018 года у нас нет проектов по поддержке медиа", - отметила Рагимли.

Она подчеркнула, что вообще не имеет отношения ни Kanal-13, ни к Азизу Оруджеву. 18 января Мехрибан Рагимли обратилась в Сабаильский суд, чтобы получить официальное решение о блокировке ее счета.

"Мне сказали, что надо написать официальное заявление. Сегодня (19 января) мне из банка выдали выписку, в которой указывается, что счета заморожены на основе судебного решения. При этом в выписке не указывается, в рамках какого уголовного дела и на каком основании такое решение принято", - сказала Рагимли.

Она отметила, что подаст апелляционную жалобу на решение суда, и добавила, что ее деятельность как консультанта GMF осуществляется полностью с соблюдением требованием законодательства. "Поскольку GMF как донорская организация не зарегистрирована в Азербайджане из-за ограничений в законодательстве, все контракты организации с местными партнерами заключаются на основе договоров об оказании услуг. Средства поступают на банковские счета, с них выплачиваются налоги и обязательные социальные выплаты", - сказала Мехрибан Рагимли.

На вопрос, чем сейчас занимается GMF в Азербайджане, она сообщила, что проекты организации касаются защиты экономических прав женщин, социальных прав граждан, в том числе ветеранов, прав журналистов. Кроме того, предполагается реализация проекта по повышению информированности для предотвращения ранних браков.

Сотрудник Сабаильского райсуда воздержался от комментариев, сославшись на конфиденциальный характер сведений о частных лицах. В районном управлении полиции отказались от комментариев, сославшись на неразглашение сведений, касающихся следственных материалов, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В 2014-2016 годах в Азербайджане проводились массовые блокировки счетов активистов, но тогда было общее дело «против некоторых местных и иностранных НПО», когда блокировались счета, вводились запреты на зарубежных поездки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, член Коллегии адвокатов Азербайджана Асабали Мустафаев.

Он отметил, что многие обжаловали эти решения, обращались в ЕСПЧ, и впоследствии ограничения были сняты. "Но, похоже, эта практика повторяется", - заметил юрист.

Напомним, в 2014 году азербайджанские силовики заблокировали счета Асабали Мустафаева и возглавляемого им Ресурсного центра демократии и права человека Сумгаита. Мустафаеву также запретили выезжать за рубеж. Снятия этого запрета он добился лишь в 2019 году. В октябре 2021 года ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить 24900 евро Ресурсному центру демократии и прав человека, а также его главе Асабали Мустафаеву за необоснованную блокировку банковских счетов и запрет на выезд из страны.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Отметим, что следователи также заблокировали пенсионную карту матери Азиза Оруджева – Алмаз Гасановой, а также банковскую карту его супруги Ламии Оруджевой.

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