Комитет защиты журналистов призвал освободить сотрудников Kanal-13

09 января 2024, 04:41

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Власти Азербайджана должны освободить сотрудников Kanal-13 Азиза Оруджева и Шамо Эминова, отменить блокировку их Youtube-канала и прекратить репрессии против критически настроенных независимых медиа, заявил Комитет защиты журналистов.

Как информировал "Кавказский узел", 27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме директора Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда по предварительному сговору группой лиц), журналист заявил о своей невиновности. 27 декабря стало известно, что суд в Баку заключил также под стражу на три месяца журналиста-фрилансера, сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова (Эмина). Он обвинен в контрабанде, как и Азиз Оруджев. Эминов стал третьим арестованным сотрудником Kanal-13.

8 января Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением по делу Азиза Оруджева и Шамо Эминова. В документе указывается, что сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер Эминов был задержан 22 декабря, и на следующий день Сабаильский районный суд Баку постановил заключить его под стражу на три месяца и пять дней по обвинению в "контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц" (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

Ранее, 19 декабря аналогичное обвинение было предъявлено руководителю Kanal-13 Азизу Оруджеву, который уже находился под арестом по делу о "незаконном строительстве". В случае признания виновными по указанной статье журналистам грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомился КЗЖ, прокуратура обвинила Оруджева, Эминова и других "неустановленных лиц" в том, что они ввезли в Азербайджан 90 000 манатов (52 940 долларов) наличными от иностранных донорских организаций посредством "многочисленных транзакций" в течение 2022 и 2023 годов. Журналисты отвергли обвинения, сообщил КЗЖ брат Азиза Оруджева Анар Оруджев (соучредитель Kanal-13, находится в политэмиграции в Германии).

По мнению последнего, обвинения Оруджеву и Эминову являются «последним шагом в попытках властей заставить замолчать критические репортажи Kanal-13".

11 декабря суд постановил заблокировать Kanal-13 в Азербайджане на том основании, что канал распространял "ложную", "оскорбительную", "клеветническую" и "дискредитирующую" информацию о государственных чиновниках и других лицах, отмечает КЗЖ. "На фоне продолжающейся волны задержаний журналистов в Азербайджане последние аресты и обвинения против журналистов Kanal-13, а также блокировка канала только подчеркивают, насколько сильно власти стремятся подавить критические голоса в преддверии февральских президентских выборов", - сказала Гульноза Саид, представитель и координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

Власти Азербайджана, продолжила она, "должны освободить Азиза Оруджева и Шамо Эминова, а также всех других несправедливо заключенных в тюрьмы журналистов, разрешить Kanal-13 вести вещание, реформировать законы, запрещающие иностранное финансирование СМИ, и прекратить репрессии против независимой прессы".

Kanal-13 вещает в основном на YouTube, поскольку власти неофициально заблокировали его сайт еще в 2017 году, сказал Анар Оруджев, добавив, что по состоянию на 8 января каналы (на азербайджанском и английском языках) этого СМИ на YouTube все еще были доступны в Азербайджане.

Оруджев и Эминов входят в число семи журналистов и работников СМИ, находящихся под стражей по обвинению в контрабанде денег в страну от иностранных донорских организаций с 20 ноября, включая пять сотрудников антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media.

С 20 ноября по 14 декабря были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов сообщил КЗЖ, что с 2013 года власти Азербайджана все больше ограничивают законные возможности средств массовой информации получать иностранное финансирование на фоне волны преследований независимых СМИ и правозащитных групп .

Анар Оруджев сообщил КЗЖ, что единственным источником дохода Kanal-13 были доходы от YouTube. Он назвал обвинения о контрабанде "сфабрикованными". Власти заморозили банковские счета Азиза Оруджева, Эминова и трех других журналистов Kanal-13, а также заблокировали счета жены Оруджева и пенсионную карту его матери, сообщил также он.

КЗЖ отправил электронное письмо в министерство внутренних дел Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получил ответа.

Представители МВД оказались не доступными для комментариев.

Адвокат Азиза Оруджева Агиль Лаидж сказал корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный отвергает оба обвинения, в том числе в контрабанде, и достоверных доказательств вины его подзащитного не представлено. Обвинения построены на субъективных умозаключениях, сказал адвокат.

Ранее другой адвокат Бахруз Байрамов отмечал, что Азизу Оруджеву была прислана братом из-за рубежа "небольшая сумма, и это не может квалифицироваться как "контрабанда".

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