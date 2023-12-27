Еще один азербайджанский журналист арестован по обвинению в контрабанде

27 декабря 2023, 10:02

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Суд в Баку заключил под стражу на три месяца бывшего сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эмина, обвиненного в контрабанде.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря суд в Баку удовлетворил иск министерства цифрового развития и транспорта о блокировке доступа к интернет-телевидению Kanal-13, руководитель которого Азиз Оруджев находится под арестом. Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана, журналист заявил о своей невиновности.

В Баку задержан журналист, бывший сотрудник Kanal-13 Шамо Эмин. Он арестован на три месяца – на время следствия по обвинению в контрабанде, сообщает сегодня в своем телеграм-канале JAMnews.

Предположительно, арест Эмина связан с делом Азиза Оруджева, пишет издание.

Напомним, с 20 ноября по 14 декабря были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро.

Преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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