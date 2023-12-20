Суд вынес решение о блокировке в Азербайджане доступа к Kanal-13

20 декабря 2023, 21:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку удовлетворил иск министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана о блокировке доступа к интернет-телевидению Kanal-13, руководитель которого Азиз Оруджев находится под арестом.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение в контрабанде, журналист заявил о своей невиновности.

Оруджеву предъявлено обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от одного года до трех лет лишения свободы. Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала.

МВД Азербайджана направило в министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана письмо с требованием заблокировать Kanal-13, поскольку он распространяет "ошибочные и дискредитирующие должностных лиц различных госорганов сведения". В письме от 1 декабря также говорилось об аресте руководиля канала, сообщило сегодня "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода", - прим. "Кавказского узла").

На основе обращения полицейского ведомства МЦРТ обратилось в Сабаильский районный суд с иском о блокировании доступа к Kanal-13 в Интернете, который был удовлетворен 11 декабря, проинформировало издание.

О проведении судебного разбирательства по иску против Kanal-13 защиту не информировали, сообщил адвокат Оруджева Бахруз Байрамов.

"Мы не были в курсе ни об иске МЦРТ, ни о решении суда. По крайней мере, если этот иск обуславливался делом против Азиза Оруджева, то его и меня должны были поставить в известность. Я уточню эту информацию, если есть такое решение, а оно, судя по всему есть, поскольку в медиа цитируется конкретный судебный документ, мы подадим апелляцию", - отметил Байрамов.

Супруга Оруджева, сотрудница Kanal-13 Ламия Оруджева, сообщила, что официального уведомления о блокировке ресурса редакция не получала. "Я даже не представляю, как можно заблокировать наш канал. Дело в том, что сайта Kanal-13 уже давно нет. Его ранее уже блокировали, и мы его закрыли. Мы вещаем на YouTube, и есть у нас аккаунт в Facebook**. Насколько я знаю, власти Азербайджана самостоятельно не могут отключить какие-то страницы или каналы на этих платформах. По крайней мере, за период с 11 декабря, когда было принято решение о блокировке доступа к Kanal-13, никаких проблем у нас не было. Наши программы и публикации продолжают оставаться в открытом доступе, в том числе для пользователей в Азербайджане", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о блокировке ресурса должно быть обоснованным, подчеркнул эксперт в области права медиа, соучредитель Группы права медиа Алескер Мамедли.

"Я не знаком с решением суда по Kanal-13. Если оно есть, то надо выяснить, чего оно касается - канала на YouTube или домена ресурса в интернете. Эти два момента надо различать. При этом надо учитывать, что домен Kanal-13 ранее был заблокирован, и сейчас он не существует. Поэтому невозможно заблокировать то, чего нет. Если же речь идет о блокировке YouTube-канала, то это может стать первым подобным решением в Азербайджане", - отметил Мамедли.

Другой вопрос, продолжил он, насколько технически осуществима блокировка отдельного YouTube-канала в Азербайджане. "Не знаю, есть ли у правительства технические возможности блокировки канала? Если нет, то необходимо обращаться в администрацию компании. Но в таком случае необходимо будет обосновать решение суда – указать, какой закон был нарушен Kanal-13, чьим законным интересам он нанес ущерб. Если такого обоснования нет, то решение суда абсурдно и является нарушением свободы выражения, и вряд ли YouTube исполнит его", - сказал эксперт.

Власти Азербайджана могут самостоятельно лишь частично блокировать доступ к Kanal-13, отметил исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "Технически осуществима блокировка в Азербайджане доступа на отдельные видео при подключении через компьютеры. Кроме того, никак невозможно блокировать прямые трансляции. Сам же YouTube вряд ли будет блокировать канал, поскольку должны быть серьезные основания для этого, к примеру представление доказательств пропаганды в нем насилия, дискриминации, вражды. Kanal-13 - это обычный новостной канал, на котором транслируются также программы политического содержания", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МВД и МЦРТ оказались недоступны для комментариев. В Сабаильском районном суде не подтвердили и не опровергли информацию о решении суда относительно блокировки Kanal-13.

"На сегодняшний день мы не можем ответить на ваш вопрос. Надо проверить эту информацию", - сказал сотрудник суда корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2017 года исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Брат осужденного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных счел Азиза Оруджева преследуемым по политическим мотивам. В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.