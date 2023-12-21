Апелляционный суд оставил в силе блокировку карт сотрудников Abzas Media и их близких

21 декабря 2023, 18:07

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Суд в Азербайджане отказался удовлетворить жалобы на блокировку банковских карт и счетов обвиняемых и свидетелей по делу Abzas Media, а также членов семей некоторых арестованных. Защита указала на неправомерность блокирования пенсионных карт матерей Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы и руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре Хатаинский райсуд Баку по ходатайству следствия арестовал банковские счета Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, а также пенсионную карту матери Гасанли. Защита узнала об этом, лишь когда сроки обжалования истекли, и апелляционный суд по просьбе адвокатов вернул в районный суд вопрос о восстановлении права на обжалование решений по банковским счетам. Банковская карта, по которой мать арестованной в Баку журналистки Севиндж Вагифгызы снимала деньги, оказалась заблокированной, и женщина не смогла получить пенсию.

С 20 ноября по 14 декабря были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бакинский апелляционный суд рассмотрел 20 декабря три жалобы журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, касающихся его банковских счетов и финансовых сведений о нем. "Одна из жалоб касалась запроса в отношении журналиста финансовой информации. Следствие запросило сведения о налоговых выплатах, банковских счетах, ценных бумагах Хафиза Бабалы. Другая жалоба касалась заморозки банковских счетов и карт, в том числе пенсионной. Бабалы является инвалидом третьей группы по зрению и получает пенсию. Третья жалоба была связана с запросом о Бабалы сведений относительно его участия в некоммерческих структурах. Апелляционный суд отклонил все жалобы и оставил в силе решения Хатаинского суда от 29 ноября, принятые по ходатайству следственного органа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Расул Джафаров.

Адвокат указал на неправомерность ареста пенсионного счета Бабалы. "Журналист получает пенсию по инвалидности от государства. Она поступает на специальную банковскую карту. Никакие другие средства на эту карту не могут поступать, и таким образом все деньги на карте имеют законный источник – это государственные средства. В таком случае его неправомерно лишать пенсии. Это противоречит законодательству", - отметил адвокат.

В этот же день Бакинский апелляционный суд отклонил жалобы других арестованных журналистов Abzas Media и лиц, проходящих по этому делу в качестве свидетелей.

"Помимо пяти арестованных журналистов по этому делу проходят в качестве свидетелей еще порядка пятнадцати человек – журналистов, активистов. Следствие запросило финансовые сведения о них, заблокировало их банковские счета, наложила арест на имущество. В отношении некоторых лиц заблокированы также счета их близких, в том числе пенсионные карты матерей – Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гасанли Зибейда Садыгова.

Она указала на необоснованность указанных ограничительных решений. "Следствие произвольно ходатайствовало о блокировке банковских карты и счетов, аресте имущества, запросе финансовых сведений. Никакого обоснования, почему эти меры необходимы по данному уголовному делу, не было представлено, непонятно, на чем основываются подозрения следствия об использовании счетов в незаконных целях или же обретения каких-то активов в результате противоправной деятельности. Несмотря на отсутствие обоснования, Хатаинский суд 29 ноября удовлетворил ходатайство следствия. К сожалению, апелляционный суд 20 декабря также оставил в силе это неправомерное решение. Поскольку по такого рода вопросам высшей инстанцией является апелляционный суд, теперь мы обратимся в ЕСПЧ, чтобы в перспективе добиться признания нарушения прав заинтересованных лиц и выплаты им компенсаций", - продолжила Садыгова. При этом она подчеркнула, что блокирование пенсионных карта недопустимо.

Мать Вагифгызы Офелия Магеррамова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что имеет инвалидность второй группы по болезни сердца и является получателем пенсии в связи с этим. "Мою пенсионную карту заблокировали, из-за чего я не смогла получить деньги за декабрь. Муж мой умер недавно, пенсии меня лишили. Кто блокировал пенсионную карту, не подумал, как человек должен жить, как покупать лекарства? Правительство блокирует средства, которые само же выплачивает. Получается, что власти усомнились в законности происхождения своих же казенных денег", - сказала Магеррамова в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Она отметила, что кроме Вагифгызы у нее есть еще одна дочь, у которой своя семья.

Эксперт-экономист Тогрул Велиев проходит по делу в качестве свидетеля, и ему заблокировали карту.

"Я работаю на основе договора. Мою зарплату перечисляют на банковскую карту. Однако карта заблокирована следствием, и я не имею доступа к своим заработанным на законных основаниях деньгам", - сказал Велиев корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие также заблокировало пенсионную карту матери Ульви Гасанли и его сестры, сообщила его другая сестра Нармин Гасанова. "Заблокирована пенсионная карта моей матери Эсвиры Мусаевой и зарплатная карта моей сестры Садагат Гасановой. Это единственные источники их доходов. Моя мать в смятении", - сказала Гасанова корреспонденту "Кавказского узла".

Заблокирована пенсионная карта матери фигуранта и другого уголовного дела руководителя Youtube-проекта Kanal-13 Азиза Оруджева – Алмаз Гасановой, а также банковская карта его супруги – Ламии Оруджевой.

Вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение в контрабанде, журналист заявил о своей невиновности. Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала.

"Вчера один наш друг немного денег мне прислал на карту, чтобы я собрала продуктов для доставки Азизу. Но когда я пыталась снять деньги с карты, не смогла сделать это. Я обратилась в банк, и мне официально ответили, что следственным отделом Сабаильского районного управления полиции наложен арест на мои банковские карты. Сегодня выяснилось, что, оказывается, ограничен доступ и на пенсионную карту матери Азиза. У меня двое малолетних детей, свекровь помогала нам, но теперь и ее пенсионную карту заблокировали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Азиза Оруджева Ламия Оруджева.

Глава Группы права медиа, юрист Халид Агалиев считает необоснованными замораживание пенсионных карт.

"Процессуальное законодательство допускает арест имущества, а также банковских счетов. Однако приостановить доступ к счетам можно только при наличии достаточных оснований по материалам уголовного дела. Следователь или прокурор должен предоставить суду доказательства, обосновывающие арест банковских счетов. Ордер на арест может быть применен как к лицу, в отношении которого ведется производство, так и к его родственникам или связанным с ним третьим лицам. Суд может принять решение об аресте, если есть доказательства. Если нет доказательств, такое решение является незаконным и должно быть отменено вышестоящими судами", - сказал Агалиев.

По его словам, согласно законодательству, при наличии соответствующих доказательств допускается и арест зарплатных банковских карт. "Однако блокировка пенсионных карт, других пособий по нетрудоспособности или социальной помощи является незаконной. Согласно правилам, установленным правительством, никакие другие средства не могут быть добавлены к пенсионной карте или по карте инвалидности. По этой причине невозможно обосновать арест таких карт и предоставить доказательства. Ведь средства же на карты поступают от государства, и они априори не могут иметь незаконное происхождение", - сказал Агалиев.

На его взгляд, правоохранительные органы как правило принимают решения без проведения достаточных расследований и блокируют все возможные счета и карты скопом, а суды не вдаются в подробности, даже когда подаются апелляции, "не идут против следствия". "Конечно, решения, принимаемые без разбору, приводят к нарушению прав и ущемлению интересов членов семей арестованных лиц. Люди часто остаются без средств к существованию. Конечно, семьям, оказавшимся в беде, помогают друзья, родственники, соседи, коллеги. У людей могут оставаться еще какие-то личные накопления. Однако сама практика необоснованного лишения людей средств существования порочна и антигуманна. Те, чьи интересы были ущемлены, конечно, могут в будущем обратиться в ЕСПЧ и добиться компенсаций", - отметил Агалиев.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следственный орган может ввести ограничения на банковские счета обвиняемого и связанных с ним третьих лиц "при наличии первичных доказательств использования их в незаконных целях", сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра права "Защитник" Самед Рагимли. "Однако это решение должно иметь обоснование. Если такого обоснования следствием не представлено, то суд должен отклонить ходатайство", - отметил он, комментируя блокировку пенсионной карты матери журналистки Вагифгызы.

Он подтвердил, что мать журналистки не может быть лишена доступа к своей пенсии, выдаваемой государством. "Она не является обвиняемой, и потому не может нести какую-либо материальную ответственность. На пенсионные карты могут вводиться ограничения лишь в тех случаях, если ее обладатель задолжал банку по кредиту, [в случае] удержания какого-либо штрафа и тому подобное", - сказал Рагимли.

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